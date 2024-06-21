Для федеральных льготников запускают технологию быстрого прохода на железнодорожные станции

Фото: пресс-служба ЦППК
Для федеральных льготников с 22 июня заработает функция быстрого прохода к поездам. Им больше не нужно будет оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами, сообщили в подмосковном Минтрансе.
«Теперь федеральным льготникам достаточно будет раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом просто прикладывать её к турникету или валидатору при поездках в пределах Московского региона. Главное – соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе. Иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться к кассиру», – говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, технология быстрого прохода будет доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области, где есть валидаторы или турникеты. Она позволяет существенно ускорить время прохода на посадку к поездам ЦППК, поскольку больше не нужно обращаться в кассу при каждой поездке.
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Как пояснили в ведомстве, технология быстрого прохода будет доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области, где есть валидаторы или турникеты. Она позволяет существенно ускорить время прохода на посадку к поездам ЦППК, поскольку больше не нужно обращаться в кассу при каждой поездке.
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Лора Луганская