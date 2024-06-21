Расписание электричек Ярославского направления изменится с 25 июня

Жителям Подмосковья рассказали лайфхак по перерасчету оплаты за коммуналку. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В сезон отпусков в министерстве напомнили жителям о возможности получить перерасчёт платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если они будут отсутствовать в квартире.





Это может быть поездка на дачу, отпуск или командировка. Таким образом, вы сможете сэкономить на оплате коммунальных услуг.





«Для того чтобы получить перерасчёт, необходимо выполнить следующие условия. Во-первых, один или несколько зарегистрированных в квартире жильцов должны отсутствовать более пяти календарных дней подряд. Перерасчёт возможен только по следующим услугам: обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО); холодное и горячее водоснабжение; водоотведение; электроснабжение и газоснабжение. Исключение составляет обращение с ТКО: перерасчёт по этой услуге возможен при отсутствии индивидуальных счётчиков или технической невозможности их установки» — рассказали в пресс-службе.





Не подлежат перерасчёту услуги по отоплению, содержанию жилого помещения и услуги на общедомовые нужды (ОДН).





Чтобы получить перерасчёт, необходимо подать заявление в управляющую организацию или в МосОблЕИРЦ. Заявление можно подать до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие продолжительность отсутствия, например: железнодорожные или авиабилеты, счета за проживание в гостинице, справка из садового товарищества и т.д.





Если в квартире установлены счётчики, то чтобы не переплачивать за время отсутствия, достаточно передать показания счётчиков. При нулевом расходе и текущие показания счётчика, и начисления будут нулевыми. Важно передавать текущие показания счётчика, а не нули. Узнать подробнее о перерасчёте можно на портале «Твой Домовой».





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