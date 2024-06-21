Расписание электричек Ярославского направления изменится с 25 июня

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ярославского направления изменится со вторника, 25 июня, из-за капитального ремонта третьего главного пути на участке между станицами Пушкино и Мытищи, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы планируется проводить преимущество по ночам в выходные дни и днём по будням, чтобы сохранять обычное расписание в утренние и вечерние часы пик», — говорится в сообщении.Во время работ движение поездов будет организовано по соседним путям, расписание значительно изменится: у некоторых составов перенесут время отправления и прибытия, сократится количество остановок на маршруте, а ряд поездов временно отменят.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтным работами и проверять актуальное расписание электричек.
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Лев Каштанов