Расписание автобусного маршрута в Подмосковье синхронизировали с электричками

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения автобусного маршрута №34 изменится с понедельника, 24 июня. Теперь он будет синхронизирован с расписание электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Изменение в работу общественного транспорта внесли по просьбам жителей Щёлковского и Богородского округов. Новое расписание автобуса позволит пассажирам комфортнее и быстрее пересаживаться на пригородные поезда», — пояснили в министерстве.Автобус №34 следует по маршруту «Ногинск — Обухово — станция Монино». С 24 июня рейс от вокзала перенесут с 18:05 на 17:55, а рейс от станции Монино — с 19:00 на 18:55.
Ранее сообщалось, что на пять маршрутов в городском округе Щёлково вышли 26 новых автобусов.
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