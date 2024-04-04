На дорогах Подмосковья проведут около 130 мероприятий по оптимизации движения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Не менее 130 мероприятий, нацеленных на оптимизацию дорожного движения и ликвидацию пробок, планируется провести в текущем году в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В числе запланированных мероприятий устройство кругового движения на перекрёстках, изменение режима работы ряда светофоров, переразметка проезжей части и прочее. При формировании программы учитывалось мнение жителей региона», — отметил глава министерства Алексей Гержик.В частности, в регионе до конца года должно появиться около 20 круговых перекрёстков. Планируется также расширить проезжую часть на 30 участках дорог, поменять разметку примерно на 40 участках, установить адаптивные светофоры на 25 перекрёстках, а на 14 участках дорог провести целый комплекс работ по оптимизации движения.
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Лев Каштанов