В Подмосковье в этом году начнут строить четыре перехода через железную дорогу

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в этом году рассчитывают начать строительство четырёх разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
По данным ведомства, два перехода появятся в Одинцове возле ЖК Рублёвский и на улице Баковской, один – в Люберцах на 1-ой Первомайской улице, ещё один – в Лобне на улице Кольцевой.
По данным регионального Минтранса, за три года в местах, где возведут новые переходы, было зафиксировано 20 случаев гибели людей на путях.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ранее в Подмосковье уже построили шесть разноуровневых пешеходных переходов нового типа. Они расположены в Химках, Раменском, Реутове, Ленинском, Истре и Люберцах. Благодаря этому число смертельных случаев на участках, где они расположены, снизилось почти на 100%.
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«Для комфортного и безопасного перехода через железную дорогу в этом году планируется возвести четыре пешеходных перехода в Одинцове, Люберцах и Лобне. Они будут соответствовать новым стандартам, принятым в Подмосковье. Всего безопасными переходами будут пользоваться более 20 тыс. жителей. Переходы полностью остеклят, оборудуют лестничными сходами и приспособят для маломобильных групп населения», – поделился планами зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ранее в Подмосковье уже построили шесть разноуровневых пешеходных переходов нового типа. Они расположены в Химках, Раменском, Реутове, Ленинском, Истре и Люберцах. Благодаря этому число смертельных случаев на участках, где они расположены, снизилось почти на 100%.
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Лора Луганская