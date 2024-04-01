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В Подмосковье в этом году начнут строить четыре перехода через железную дорогу

01 апреля 2024, 16:25
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в этом году рассчитывают начать строительство четырёх разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
По данным ведомства, два перехода появятся в Одинцове возле ЖК Рублёвский и на улице Баковской, один – в Люберцах на 1-ой Первомайской улице, ещё один – в Лобне на улице Кольцевой.
«Для комфортного и безопасного перехода через железную дорогу в этом году планируется возвести четыре пешеходных перехода в Одинцове, Люберцах и Лобне. Они будут соответствовать новым стандартам, принятым в Подмосковье. Всего безопасными переходами будут пользоваться более 20 тыс. жителей. Переходы полностью остеклят, оборудуют лестничными сходами и приспособят для маломобильных групп населения», – поделился планами зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

По данным регионального Минтранса, за три года в местах, где возведут новые переходы, было зафиксировано 20 случаев гибели людей на путях.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ранее в Подмосковье уже построили шесть разноуровневых пешеходных переходов нового типа. Они расположены в Химках, Раменском, Реутове, Ленинском, Истре и Люберцах. Благодаря этому число смертельных случаев на участках, где они расположены, снизилось почти на 100%.

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Жители Подмосковья вышли в финал премии «Россия — страна возможностей»
01 апреля 2024, 17:25

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Четыре представителя Московской области вышли в финал национальной премии «Россия — страна возможностей», теперь жители страны могут проголосовать за них и тем самым повысить их рейтинг и шансы на победу, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«В финал премии попали следующие жители Подмосковья: Вероника Якубович, создавшая свой образовательный проект, ведущий Первого канала Сергей Тугушев, автор проекта «ПРО БАТТЛ ЛИГА» Александр Дроздов и создатель фермерского хозяйства Артём Климович», — говорится в сообщении.
Финалисты премии были отобраны из 33 тысяч участников, представляющих 40 российских регионов. Голосование за финалистов проводится при помощи мини-приложения «ВКонтакте». Там же можно подробно узнать обо всех участниках.

Голосование станет промежуточным этапом определения победителей. Проголосовать можно только за одну историю в номинации. Всего номинаций 13. Голосование стартовало в понедельник, 1 апреля, и продлится до 14 апреля. Итоги премии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победители в каждой из номинаций получат пакет поддержки, медиа-сопровождение, обучение в Мастерской управления «Сенеж» и путешествие по России.

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Школьники из Московской области стали призерами соревнований «Птицы России»
01 апреля 2024, 16:45

Фото: пресс-служба

Подмосковные школьные лесничества награждены дипломами всероссийских соревнований. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства
Итоги и награждение победителей прошло на фестивале «Первозданная Россия» в рамках Дня птиц.

«Первое место выиграла команда «Орнитологи Борисовского лесничества» из Можайского городского округа, которой удалось увидеть, сфотографировать и загрузить на сайт соревнований 19 видов птиц. Серебряным призёром стало школьное лесничество «Бересклет» Средней общеобразовательной школы № 17 города Орехово-Зуево. Тройку лидеров замкнула команда «Лесная братва» из Сергиево-Посадского городского округа», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что всего в соревнованиях приняли участие семь ​команд из городских округов.

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Жители Подмосковья могут получить услуги ЗАГСа в центрах «Мои Документы»
01 апреля 2024, 16:19

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Услуги ЗАГСа теперь можно получить в подмосковных центрах «Мои Документы». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В регионе порядка 70 отделений, где жители могут уточнить вопросы, связанные с регистрацией актов гражданского состояния.

«Благодаря тому, что все услуги ЗАГСа теперь можно получить в МФЦ, они стали гораздо доступнее для жителей Московской области. Ведь в центрах можно решить сразу несколько вопросов. В многофункциональных центрах доступны все услуги ЗАГСа, кроме торжественной регистрации брака», – поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что найти адреса МФЦ, которые предоставляют такую услугу можно на портале Гоусуслуг.

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В Подмосковье досрочный период сдачи ЕГЭ продлиться до 22 апреля
01 апреля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В этом году сдавать ЕГЭ в Московской области будут 39 000 человек. Сейчас наблюдается увеличение интереса к естественно-научным предметам у школьников.
«В этом году выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов перед поступлением в вуз. Если учащийся не согласен со своим результатом или считает, что из-за излишнего волнения сдал экзамен не достаточно хорошо, то он получит шанс увеличить свой балл. Стоит подчеркнуть, что первый результат в этом случае будет аннулирован, а выбрать лучший из двух нельзя. Так называемый Президентский день о пересдаче пройдет 4 или 5 июля, а заявление необходимо подать до 1 июля», – подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что досрочный период стартовал 22 марта.

На территории Московской области подготовлено 264 пункта сдачи ЕГЭ полностью оснащенные необходимой техникой.

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В Павловском Посаде проверили ход реконструкции автозаправки
01 апреля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Автозаправочную станцию сети «Татнефть» реконструируют в Павловском Посаде, в настоящее время работы выполнены на 48%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, а также внутренняя отделка здания сервисного обслуживания», — говорится в сообщении.
Согласно проекту реконструкции, на автозаправочной станции будут обустроены отдельные въезды и выезды, чтобы разделить поток машин. АЗС будет оборудована противопожарной и противоаварийной защитой, системой видеонаблюдения, защитой от молний и охранной сигнализацией.

На АЗС можно будет заправиться бензином Аи-92 Аи-95 и Аи-98, а также дизельным топливом. За сутки здесь можно будет заправить до 500 автомобилей.

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Финэксперт Бархота рекомендовал открыть вклад для первого взноса по ипотеке
01 апреля 2024, 15:42

Фото: iStock/Madhourse

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что накопить на первый взнос по ипотеке может помочь открытие вклада.
«Если представить, что средняя стоимость квартиры в РФ находится в районе 4,5 млн рублей, а в Москве, наверное, несколько больше, ближе к 8 млн рублей, то сумма первого взноса должна быть больше миллиона. Чаще всего будущие заемщики прибегают к накоплению путём хранения сбережений на определенном вкладе или накопительном счёте», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Бархота.

Размер этого вклада, по словам специалиста, будет зависеть от дохода и желаемого срока накопления.

До этого россиянам рекомендовали не допускать полной разрядки батареи электросамоката.

«Подзаряжать устройство надо при 10-15% зарядки аккумулятора и минимум до 90%. Использовать надо только оригинальные зарядные устройства или станции. Если блок питания, поставляемый в комплекте, сгорел или пришёл в негодность, его нужно заменить на точно такой же», — отметил в беседе с RT эксперт, преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Кроме этого, при хранении батарей дома ни в коем случае нельзя их оставлять на балконе при положительных температурах и подвергать влаге.

Ранее зампред Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян сообщила, что закон о перепланировке квартир, который вступит в силу с 1 апреля, расширит правила применения этого понятия и изменит процедуры согласования.

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#вклады
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В Подмосковье идёт строительство более ста котельных
01 апреля 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора

В Московской области ведётся строительство 117 котельных. Такие данные привели в пресс-службе Главгосстройнадзора региона, под надзором которого идут работы.
Новые объекты возводят в городских округах Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Клин, Красногорск, Коломна, Котельники, Мытищи, Солнечногорск, Подольск, Химки, Мытищи, а также в Ленинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Дмитровском городских округах.
«Так, в Дмитровском городском округе появится котельная, которая бесперебойно будет обеспечивать теплом и горячей водой детский оздоровительный лагерь «Дзержинки». В городском округе Домодедово тепло и воду от новой котельной будут получать жители микрорайона Западный», – говорится в сообщении.
Как отметили в надзорном ведомстве, все строящиеся котельные автоматизированы и позволяют настроить работу объектов без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Режимы их функционирования передаются через диспетчерскую и пульт. На большинстве объектов установят котлы в основном отечественного производства.

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#подмосковье
#московская область
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СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма
01 апреля 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов отправил обращение главе СК Александру Бастрыкину, где попросил проверить покинувшую Россию певицу Манижу по факту оправдания терроризма. Об этом пишет Mash.
Певицу решили проверить после поста о теракте в «Крокусе сити холл». Уроженка Таджикистана Манижа в своей публикации осудила момент применения физической расправы и пыток к террористам, совершившим атаку на «Крокус Сити Холл», при их задержании. Певица назвала это зрелище «публичной пыткой».

Она также рассказала о своих детских воспоминаниях, о том, как много времени проводила у своей бабушки в Душанбе. Манижа Сангин заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми». Именно под этим постом Алла Пугачёва опубликовала свои извинения.

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#ск рф
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В Подмосковье стартовал прием заявок на запись ребенка в первый класс
01 апреля 2024, 15:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

С 1 апреля жители Московской области могут записать своего ребенка в первый класс.
В регионе родители все чаще выбирают «бесшовный» переход ребенка из детсада в школу.

«В рамках такого перехода ребенок не замечает смену образовательного учреждения, благодаря сопровождению команд воспитателей и педагогов.До конца года у нас в Подмосковье каждый детский садик будет входить в состав крупного образовательного комплекса. Также в этом году в кшолу пойдет порядка 115-120 тысяч выпускников детсада», - поделился министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Стоит отметить, что в рамках программы информирования родители будут уведомлены о начале приема заявок в первые классы. Всего будет две волны в рамках которых все желающие смогут записаться в более удобные для них школы.

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