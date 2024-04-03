На дорогах Подмосковья установят более 20 км тросовых ограждений

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Больше 20 километров тросовых ограждений установят в текущем году на дорогах в четырёх округах Московской области для снижения рисков ДТП, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Тросовые ограждения будут установлены на 58 аварийно-опасных участках дорог. Ограждения помогают разделить транспортные потоки и снижают вероятность выезда на встречную полосу и лобовых столкновений, а также смягчают последствия дорожно-транспортных происшествий», — отметила глава областного Минтранса Алексей Гержик.Больше всего тросовых ограждений в этом году установят в Раменском городском округе — на расположенном там Старо-Рязанском шоссе тросами оборудуют 28 участков общей протяжённостью 11.5 км. Кроме того, тросы установят на семи участках Рогачёвского шоссе в Лобне, на пяти участках дороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» в Сергиево-Посадском округе, а также на 18 участках трассы «М-5 «Урал» — Коломна» в городском округе Коломна.
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