В Ленинском округе начали обустраивать новый съезд на Каширское шоссе

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Обустройство нового съезда на Каширское шоссе началось в Ленинском городском округе, работы проводятся в рамках создания развязки на Володарском шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на данном участке проводится подготовка территории: ведется переустройство водопровода. Длина нового съезда составит более 329 метров», — уточняется в сообщении.Параллельно рабочие монтируют фундамент под опоры будущего путепровода через Каширское шоссе, кроме того, идёт строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105. Завершить строительство развязки и разворотной эстакады планируется в четвёртом квартале текущего года.
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