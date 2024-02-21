Воробьёв поставил задачу запустить движение по трассе М-5 в ноябре

Рабочее движение по автодороге М-5 «Урал» планируют запустить в ноябре. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил начавшийся осенью 2019-го ход работ.
Сейчас в рамках II этапа идёт строительство автодороги на участке с 28-го по 37-й км в Люберцах.
Он подчеркнул, что критически важно соблюсти сроки, чтобы больше не было переносов.
Сейчас в Подмосковье ведётся строительство 40 дорожных объектов. В этом году планируют запустить движение по 22 из них.
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«По решению президента с 2019 года этапами сдаются участки дороги на М-5 «Урал». Самое узкое место – это обход посёлка Октябрьский. В прошлом году я был здесь, чтобы понять, когда мы можем его сдать. В идеальном варианте это должен был быть конец 2023 года, но были разные проектные решения и вопросы финансирования. Сейчас готовность дороги – порядка 70%, больше 200 человек работает на объекте. Завершающий этап должен окончательно развязать узкие места. В конце года стоит задача запустить движение по двум дорогам, которые здесь пересекаются – М-5 «Урал» в обход Октябрьского и Южно-Лыткаринскую трассу», – сказал Воробьёв.
«Очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча позволит ответить на вопросы жителей. Дело в том, что на этот узел огромный запрос. Все ждут, когда стройка закончится. Все объездные решения вызывают неудобства. Поэтому надеюсь, что в следующий раз мы приедем сюда на открытие трассы М-5 «Урал», и ЮЛА тоже поедет», – отметил губернатор.М-5 «Урал», или Новорязанское шоссе, – основная транспортная артерия, соединяющая юго-восток Подмосковья с Москвой. Это часть транспортного коридора Запад – Восток. Ежедневно по дороге проезжают более 120 тыс. автомобилей. Новый маршрут вдвое увеличит пропускную способность на самых загруженных участках.
Сейчас в Подмосковье ведётся строительство 40 дорожных объектов. В этом году планируют запустить движение по 22 из них.
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Лора Луганская