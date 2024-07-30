В Лобне началась реконструкция участка Рогачёвского шоссе

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Реконструкция участка Рогачёвского шоссе стартовала в Подмосковье, работы ведутся в рамках строительства развязки на трассе для Северного обхода Лобни, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Началась реконструкция участка Рогачёвского шоссе, его расширят до шести полос. Сейчас рабочие устраивают насыпь земляного полотна, геотекстиля и щебёночного основания», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он также напомнил, близится к завершению реконструкция на участке Краснополянского шоссе. Общая строительная готовность развязки на Рогачёвском шоссе достигла 75%.
Завершить основные работы по созданию развязки должны до конца текущего года.
Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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