В Подмосковье пассажирам начали сообщать фактическое время прибытия автобуса

Сервис информирования пассажиров о фактическом времени прибытия автобуса на ту или иную остановку запустила подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, пассажиру достаточно позвонить по бесплатному номеру: +7-800-700-31-13 и назвать голосовому помощнику название своей остановки и населённый пункт, где находится конечная остановка или саму конечную остановку. В ответ голосовой помощник назовёт фактическое время прибытия ближайшего автобуса и автобуса следующего рейса», — говорится в сообщении.Для того, чтобы получить эту информацию, подойдёт любой телефон, установка мобильного приложения не требуется.
Подробная инструкция по использованию нового сервиса размещена на сайте компании «Мострансавто».
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