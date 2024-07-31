Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 1 по 13 августа

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 1 по 13 августа из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанный период по изменённому расписанию пригородные поезда будут ходить на участках Москва – Зеленоград-Крюково, Москва – Клин и Москва – Тверь, а также на участке Лихославль – Тверь. Кроме того, ряд электричек временно отменят», — говорится в сообщении.Посмотреть актуальное расписание электричек пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов