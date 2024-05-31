На дорогах Подмосковья установили более 5 тысяч знаков направления поворота

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше пяти тысяч знаков направления поворота — шевронов — установили на трассах Московской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Шевронами обустроили 225 участков региональных дорог в 23 округах Московской области. Знаки направления поворота устанавливаются на поворотах с радиусом меньше 30 метров и на крутых виражах», — пояснил глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.Он добавил, что до конца года планируется установить ещё около 5 тысяч знаков направления поворота.
В настоящее время больше всего шевронов установлено в Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах, а также в округе Солнечногорск.
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