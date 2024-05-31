Загруженность дорог Подмосковья утром 31 мая составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 31 мая, оценивается в четыре балла, при этом на трёх федеральных трассах и восьми шоссе наблюдаются затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве фиксируются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Калужское, Варшавское, Пятницкое, Носовихинское, Киевское, Новорижское, Ленинградское и Можайское», — говорится в сообщении.На дорогах области этим утром зафиксировано свыше 873 тысяч машин, что на два процента больше средних значений в минувшем месяце.
В региональном Минтрансе также отметили, что что сегодня в области ожидаются грозы и призвали водителей быть максимально внимательными за рулём.
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