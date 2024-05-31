В Подмосковье в 2024 году благоустроят восемь набережных

Фото: iStock/Lidia Efimova
Восемь набережных планируется благоустроить в шести городских округах Московской области в текущем году, об этом рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Благоустроить планируется восемь набережных, работы проводятся по проектам, задача которых не только украсить пейзаж города, но и создать комфортные условия для жителей разных возрастов», — отметил Брынцалов.Он добавил, что на благоустройство набережных выделяется около 1,6 млрд рублей, причём большая часть средств — около 756 млн рублей — из бюджета области. Кроме того, из федерального бюджета на эти цели направили свыше 498 млн рублей, а из муниципальных бюджетов — около 319 млн рублей.
Благоустроены будут две набережные в округе Щёлково — у Чкаловского пруда и у Барского пруда рядом с усадьбой Гребнево, две набережные в Красногорске — у реки Синичка и в Павшинской пойме, а также набережные в зоне отдыха в Шаховской, у Красного ручья в Лотошине, у озера Сенеж в Солнечногорске и в зоне отдыха «Южное озеро» в Черноголовке.
Читайте также:
Парк «Ривьера» в Можайске развивают с учётом пожеланий жителей
В городе Белозерский проходит реконструкция бульвара Победы
Главу городского округа Истра впечатлило благоустройство центра Дедовска
Лев Каштанов