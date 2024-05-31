Подмосковные автоинспекторы приняли участие в праздновании Дня соседей

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Международный день соседей отметили в одном из дворов в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа, участие в празднике приняли сотрудники областной Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники ГАИ напомнили взрослым и юным жителям о правилах безопасности на игровых площадках, а также прилегающих к ним территориях. Особое внимание автоинспекторы уделили правилам безопасного использования самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Участникам праздника рассказали, как выбрать экипировку и определять «дорожные ловушки», — говорится в сообщении.Кроме того, автоинспекторы подарили участникам праздника полезные аксессуары и раздали информационные брошюры.
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