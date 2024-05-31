Подмосковные автоинспекторы приняли участие в праздновании Дня соседей

Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 31 мая, оценивается в четыре балла, при этом на трёх федеральных трассах и восьми шоссе наблюдаются затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.