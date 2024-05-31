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Подмосковные автоинспекторы приняли участие в праздновании Дня соседей

31 мая 2024, 09:40
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Международный день соседей отметили в одном из дворов в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа, участие в празднике приняли сотрудники областной Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.


«Сотрудники ГАИ напомнили взрослым и юным жителям о правилах безопасности на игровых площадках, а также прилегающих к ним территориях. Особое внимание автоинспекторы уделили правилам безопасного использования самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Участникам праздника рассказали, как выбрать экипировку и определять «дорожные ловушки», — говорится в сообщении.
Кроме того, автоинспекторы подарили участникам праздника полезные аксессуары и раздали информационные брошюры.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 31 мая составила четыре балла
31 мая 2024, 09:58

Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 31 мая, оценивается в четыре балла, при этом на трёх федеральных трассах и восьми шоссе наблюдаются затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве фиксируются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Калужское, Варшавское, Пятницкое, Носовихинское, Киевское, Новорижское, Ленинградское и Можайское», — говорится в сообщении.
На дорогах области этим утром зафиксировано свыше 873 тысяч машин, что на два процента больше средних значений в минувшем месяце.

В региональном Минтрансе также отметили, что что сегодня в области ожидаются грозы и призвали водителей быть максимально внимательными за рулём.

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С Казахстана сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза
31 мая 2024, 09:53

Фото: iStock/Diy13

С Казахстана сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Казахстана.
Сообщается, что 15 мая состоялось заседание комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Европейского союза. Кроме этого, на нем также заслушали представителей авиационных властей Казахстана о положении дел, которые связаны с безопасностью полетов.

Делегация из страны СНГ уведомила о принятых мерах по устранению тех замечаний, которые были выявлены ранее. Они были положительно оценены со стороны ЕК. Сообщается, что в феврале 2024 года экспертами ЕС была успешно проведена «техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов казахстанскими авиационными властями».

Пассажирский лайнер, совершавший рейс из Петербурга в Сочи, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. По данным Telegram-канала SHOT, на борту воздушного судна Airbus A319 авиакомпании «Россия» случилась утечка топлива. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о состоянии пережившего покушения премьера Словакии Фицо
Пережившего покушение Роберта Фицо выписали из больницы
31 мая 2024, 09:47

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В больнице, в которой проходил лечение переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщили, что политика перевели домой.
«Позвольте проинформировать вас о том, что господин премьер уже на домашнем лечении», — говорится в сообщении больницы Банска-Бистрицы.

Политик будет продолжаться восстанавливаться у себя дома в Братиславе.

Напомним, 15 мая Роберт Фицо посетил выездное заседание правительства. На выходе из здания на него напал мужчина и произвёл пять выстрелов.

По информации МВД Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами. Он был против решения Фицо прекратить поставки военной помощи Украине. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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#больница
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Пять лесных пожаров ликвидировали в Московской области за сутки
31 мая 2024, 09:40

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В подмосковных лесничествах из-за сухой и жаркой погоды произошло пять возгораний. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
30 мая на территории гослесфонда Московской области произошли пять пожаров в городских округах Богородский, Луховицы, Ступино и Лосино-Петровский.

«При тушении возгораний были задействованы 29 единиц техники и 61 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления. Завтра в регионе ожидается IVкласс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах — III класс пожарной опасности. 2 июня в Егорьевском, Наро-Фоминском, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — IVкласс пожарной опасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Сегодня синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди с грозами.

В случае обнаружение возгорания следует незамедлительно сообщить о нем в специальные службы.

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Даня Милохин планирует вернуться в Москву этим летом
SHOT: Даня Милохин планирует вернуться в Москву летом этого года
31 мая 2024, 09:30

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Даня Милохин планирует вернуться в Россию летом этого года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, для того чтобы задобрить россиян, звезда Тик-тока в своих стримах заворачивается в российский флаг и обещает выходить с ним на каждый свой бой, если разрешат. Примечательно, что летом прошлого года Милохин уже прилетал в Москву, однако из-за высокой вероятности пойти в армию он снова сбежал из РФ.

В настоящее время тиктокер стал бойцом и патриотом России, поэтому готов вернуться домой. Как рассказал приёмный отец Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с SHOT, они с Даней регулярно общаются, и он обещает приехать домой очень скоро.

Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин, который покинул Россию после информации о том, что его могут призвать на срочную службу, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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ВОЗ предвзято ведет учет по кори в России в сравнении с ЕС
Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью в России и ЕС
31 мая 2024, 08:26

Фото: iStock/ weirdsquirrel

Данные ВОЗ по заболеваемости корью в РФ вызывают сомнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что статистика ВОЗ о заболеваемости корью в странах Европейского союза ошибочна. Сообщается, что Европа столкнулась с наплывом беженцев с Украины, а большинство из них не привиты. Всемирная организация здравоохранения не включила в данные случаи заболеваний среди мигрантов. Кроме этого, не были включены беженцы и другие труднодоступные группы населения.

Специалисты рассказали, что в мире наблюдается рост заболеваемости кори. Они добавили, что коллективный иммунитет к кори у населения РФ в целом достаточен. Для контроля иммунитета каждый год обследуется более 60 000 человек.

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В Краснодаре свернули бизнес фигуранта дела главного кадровика Минобороны
В Краснодаре закрыты отель, столовая и магазин фигуранта дела генерала Кузнецова
31 мая 2024, 07:51

Фото: iStock/claudiodivizia

Столовая, один отель и продуктовый магазин закрыты в Краснодаре. Они принадлежат Лёве Мартиросяну, который является предполагаемым взяткодателем по делу начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что у отеля, продуктового магазина и кафе одинаковое название — «Рай». Магазин закрыт около 2 недель, а на двери кафе висит табличка «временно не работает». Посетителей в отеле нет. Сотрудница заявила, что номер снять не получится.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, обжаловал свой арест. Апелляционная жалоба со стороны защиты поступила в Басманный суд Москвы. Мартиросян будет находиться под стражей до 12 июля текущего года. Согласно информации следствия, он лично знаком с арестованным Кузнецовым и дал ему взятку за покровительство по службе.

Юрия Кузнецова задержали 13 мая. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Возбуждено уголовное дело. Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы.

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В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары
Депутат Чернышов: В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня в жару
31 мая 2024, 05:42

Фото: istock / bee32

Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары внесут в Государственную Думу. Об этом сообщил автор проекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости.
Чернышов пояснил, что предложения Роспотребнадзора носят рекомендательный характер и, согласно исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не соблюдают.

«Мы предлагаем сделать их обязательными», — заявил депутат.
В документах к проекту, который имеется в распоряжении издания, указано, что работодатель по требованию сотрудника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5°— на 1 час, при температуре от 29°— на 2 часа, а если термометр показывает 30,5° и выше — на 4 часа.

Изменения предложено внести в статью 92 ТК РФ. Они необходимы для защиты работника от воздействия повышенных температур и сохранение комфортных условий труда, сказано в законопроекте.

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В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов
ТАСС: в Думу внесут проект о полном запрете розничной торговли вейпами в РФ
31 мая 2024, 03:30

Фото: istock / yehor

В Госдуму внесут межфракционный закон о запрете на розничную продажу любых вейпов в России. Об этом информирует ТАСС.
Запрет коснется как никотинсодержащие, так и безникотиновые электронные сигареты и жидкости для них.

Инициаторы проекта указали на десятикратный рост подростков, которые курят вейпы, в период с 2011 по 2023 год. Также отмечается, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним можно легко обойти.

Как утверждают депутаты, содержащиеся в безникотиновых жидкостях для вейпов глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители при вдыхании в виде пара могут провоцировать развитие тяжелых болезней легких.

В пояснительной записке указано, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов документа, сохранение здоровья нации приоритетнее, а нелегальный оборот вейпов в настоящее время достаточно большой, его пресечение — это задача правоохранительных органов.

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