В Подмосковье приступили к весеннему ремонту дорог

В Московской области начался ремонт региональных и муниципальных дорог. Работы стартовали в 21 округе, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Уже приступили к работам на 19 муниципальных и 10 региональных дорогах. Отфрезеровали почти 93 тыс. кв. м. старого покрытия, уложили около 4 тыс. кв. м. нового. Помимо этого, начали разборку старого бортового камня и тротуаров – это тоже входит в план ремонтных работ», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.Он отметил, что ремонт на региональных дорогах в этом году проводится силами Мосавтодора.
Старт ремонтному сезону на региональной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дали в Истре. Там приступили к фрезерованию старого покрытия на ул. Главной в Дедовске. По участку протяжённостью 450 м ежедневно проезжают свыше 6 тыс. автомобилистов к Волоколамскому шоссе, станции Дедовск, промышленным предприятиям и хлебозаводу.
По данным министерства, всего к осени в области рассчитывают обновить свыше 1,1 тыс км покрытия более чем на 1 тыс. участков дорог. 350 км из них преобразят по итогам голосования жителей на портале «Доброделе».
С программой ремонта можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.
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Лора Луганская