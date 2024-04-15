В Подмосковье за неделю оптимизировали работу восьми светофоров

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Восемь светофоров отрегулировали для увеличения пропускной способности дорог на территории четырёх городских округов Подмосковья за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Пять из восьми светофоров были отрегулированы на перекрёстках Фряновского шоссе во Фрязине. В частности, была синхронизирована работа светофоров на пересечении шоссе с Окружным проездом, проездом Десантников, у остановки «Гребнево» и пересечении шоссе с Фабричной улицей», — говорится в сообщении.Отмечается, что работа на Фряновском шоссе будет продолжена: там планируют синхронизировать работу светофоров при движении из области и провести дополнительные корректировки.
Оптимизирован также был режим работы светофора на перекрёстке улиц Ленина и Краснополянской в Лобне — время поворота на Краснополянскую увеличили. В Солнечногорске было увеличено время выезда на Жилинскую улицу со Староандреевской, а в серпуховской деревне Калиново скорректировали режим работы светофора у остановки «Овощная база», увеличив время проезда по прямому ходу.
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Лев Каштанов