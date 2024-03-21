На дорогах Подмосковья установят более ста «лежачих полицейских»

«В этом году обустроим больше 100 искусственных неровностей: преимущественно у пешеходных переходов, чтобы водители снижали скорость вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов. Кроме того, неровности будут смонтированы в местах повышенного риска аварий, где часто нарушается скоростной режим», — отметил глава министерства Алексей Гержик.«Лежачие полицейские» будут установлены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Места установки будут определены по итогам работы специальной комиссии по безопасности дорожного движения.
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