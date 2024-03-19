В Подмосковье эвакуировали более 3,3 тыс. неправильно припаркованных машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 3,3 тыс. машин эвакуировали в Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«С улиц Подмосковья было перемещено 3348 автомобилей, что на 161 машину меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в городском округе Красногорск: 364 автомобиля. Вторую строчку недельного антирейтинга заняли Ленинский городской округ и Химки с 278 эвакуированными машинами в каждом из муниципалитетов. На третьем месте оказался округ Балашиха, где эвакуировали на штрафстоянку 266 автомобилей. Четвёртое место заняли Котельники (221 эвакуированный автомобиль). А замыкает топ-5 антирейтинга округ Королёв, с улиц которого увезли 214 неправильно припаркованных машин.
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