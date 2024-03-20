В Подмосковье поймали 4,4 тыс. безбилетников

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 4,4 тыс. безбилетных пассажиров выявили в общественном транспорте Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Выявлено было 4,4 тыс. пассажиров, не оплативших поездку на общественном транспорте. Это на 23 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении.Больше всего нарушителей было выявлено на маршруте № 367 «Константиново — Москва (метро «Домодедовская»)»: там контролёрам попались более 359 безбилетников. На второе место антирейтинга вышел маршрут 1202, курсирующий между посёлком Боброво Ленинского городского округа и станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского»: там было зафиксировано более 135 случаев безбилетного проезда. Третье место занял маршрут № 392, связывающий город Котельники с ВДНХ, где выявили 114 нарушений. В топ антирейтинга попал также маршрут №361 «Фрязино — метро «Щёлковская», где поймали 112 безбилетников.
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Лев Каштанов