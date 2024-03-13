На дорогах Подмосковья в этом году установят около 60 км ограждений

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 60 километров барьерных и перильных ограждений планируется установить на дорогах Московской области в текущем году в рамках работы по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В планах монтаж 48 км металлических барьерных ограждений на более чем 200 участках трасс, а также установка десяти километров перильных ограждений в районах образовательных учреждений», — уточнил глава министерства Алексей Гержик.Он пояснил, что перильные ограждения используются для безопасности пешеходов.
В министерстве также напомнили, что в минувшем году на подмосковных дорогах было установлено 50 метров металлических и перильных ограждений более чем на ста участках дорог. Работа проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».
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