На дорогах Подмосковья в этом году установят около 60 км ограждений

Президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Кисилеву сообщил о готовности России к ядерным испытаниям, оценил возможность проведения переговоров с Украиной, и рассказал об обстановке в зоне СВО. О том, какие еще важные заявления сделал глава государства и стоит ли ожидать повышение налогов, читайте в материале «Радио 1».