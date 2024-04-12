На дорогах Подмосковья установят около 2 тысяч катафотов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Почти две тысячи светоотражающих элементов — катафотов — разместят на дорогах Московской области в текущем году для повышения безопасности движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Катафотами будут оборудованы 20 участков дорог, расположенных в 12 городских округах региона. Это участки за пределами населённых пунктов, участки с опасными поворотами, места, где были зарегистрированы ДТП», — пояснил глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что катафоты будут расставлены в шахматном порядке по оси дорог. Эти элементы создадут светоотражающий и шумовой эффект, что заставит водителя сконцентрировать внимание на поездке, предупредит выезд машины на встречную полосу и поможет избежать аварии.
Катафоты на дорогах Московской области размещаются с 2019 года, всего установлено уже свыше 165 тысяч таких элементов.
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