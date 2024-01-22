На дорогах Подмосковья утром 22 января зафиксировано более 670 тыс машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более 672 тысяч автомобилей выехали на дороги Московской области утром в понедельник, 22 января. Общая загруженность трасс невысокая — четыре балла, однако на основных шоссе в сторону Москвы наблюдаются заторы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Затруднения при движении в сторону столицы отмечаются на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Можайское, Каширское, Калужское, Пятницкое, Носовихинское и Ленинградское, а также на федеральных трассах: М-9 «Балтия», А-105, М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — уточняется в сообщении.Водителей просят быть очень внимательными на дорогах, избегать резких перестроений, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Читайте также:
Сбитый на Перовском шоссе пешеход погиб на месте, сообщили в прокуратуре Москвы
Погибший в авиакатастрофе бизнесмен был участником смертельного ДТП
Автомобиль протаранил остановку с людьми в Москве
Лев Каштанов