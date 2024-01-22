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Сбитый на Перовском шоссе пешеход погиб на месте, сообщили в прокуратуре Москвы

22 января 2024, 01:38
Фото: сайт прокуратуры Москвы

Фото: сайт прокуратуры Москвы

В прокуратуре сообщили, что пешеход, сбитый на остановке в Москве, скончался на месте.
В Телеграм-канале столичного ведомства говорится, что пешеход погиб от телесных повреждений, полученных в результате ДТП. Водитель и пассажир в настоящее время госпитализированы.

Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Юго-Восточного административного округа Москвы.


В воскресенье, 21 января, вечером автомобиль сбил человека на Перовском шоссе и врезался в мачту городского освещения.

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В Ленобласти 23-летняя девушка замёрзла насмерть в поле ночью
«Фонтанка»: В Ленобласти 23-летняя девушка замёрзла, заблудившись в поле ночью
22 января 2024, 00:57

Фото: iStock/Ulyana Glukhikh

Во Всеволожском районе Ленинградской области в поле обнаружили замёрзшую девушку. Спасти ей жизнь не удалось, пишет «Фонтанка».
Замёрзшей девушкой в поле в Мурино стала 23-летняя уроженка Дагестана. Друг девушки рассказал, что около двух часов ночи 20 января они возвращались домой в деревню Лаврики. Молодые люди решили сократить путь через поле, но заблудились.

Девушка около пяти утра сказала спутнику, что замерзает, и попросила оставить её в поле, дойти до ближайших домов и вызвать скорую помощь. Утром замёрзшую нашёл местный участковый, который получил от медиков сообщение о происшествии. Спасти жизнь пострадавшей не удалось.

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Пожилая пара и их сын-инвалид погибли в пожаре в собственном доме — USA TODAY
USA TODAY: В США в пожаре погибли пожилая пара и их 47-летний сын-инвалид
22 января 2024, 00:40

Фото: iStock/Kara Capaldo

В американском городе Галвестон, штат Техас, пожилая пара и их 47-летний сын-инвалид погибли при пожаре в собственном доме. Об этом сообщает USA TODAY.
По информации издания, пожар случился в одном из домов на Сили-авеню. В пожарной службе отметили, что второй этаж дома обрушился на первый.

Начальник городской пожарной службы Чарльз Олсен рассказал, что, когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже охватил дом полностью. После ликвидации пожара внутри дома были обнаружены тела пожилой пары и их сына.

Личности погибших не раскрываются, однако, по словам очевидцев, в доме проживали родители с 47-летним сыном-инвалидом. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

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Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Глава СК Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
22 января 2024, 00:20

Фото: iStock/undefined undefined

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела в связи с крушением самолета Falcon 10 в Афганистане, который следовал в Россию. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Росавиация предварительно сообщила, что самолет Falcon, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов РФ, потерпел крушение в Афганистане.

На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира, выполняющих чартерный санитарный рейс из Гая (Индия) в Жуковский с транзитным пунктом в Ташкенте.

Ассоциация туроператоров России уточнила, что среди пассажиров была семейная пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы.

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#рф
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В Махачкале произошла драка на ножах из-за девушки, танцевавшей в хиджабе
21 января 2024, 21:07

Фото: iStock/BrianAJackson

В одном из клубов в Махачкале началась драка из-за девушки, танцевавшей в хиджабе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Отмечается, что один из посетителей заведения по имени Ирасхан сделал замечание мужу девушки, танцевавшей в хиджабе, после чего началась драка. Во время потасовки Ирасхан достал нож и ранил троих человек.

Двоих пострадавших в настоящий момент госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих. Парни распылили в супружескую пару перцовый баллончик и изрезали их ножом.

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#нож
#человек
#происшествия
#сотрудники
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Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета рассказал о рейсе
Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета следил за полетом
21 января 2024, 17:05

Фото: iStock/undefined undefined

Отец одного из пилотов частного самолета, который сегодня, 21 января, разбился в Афганистане, рассказал в беседе с «Известиями», что следил за полетом сына.
Отец пилота Дмитрия Белякова поделился, что данный рейс был «обычным санитарным». Мужчина отметил, что он следил за рейсом, который направлялся в Таиланд, по Flightradar.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Среди пассажиров также присутствовали граждане РФ.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Волгодонска Анатолий Евсюков, находившийся вместе с женой Анной на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, был участником смертельной аварии.

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#рф
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В Сочи оползень сошёл на дорогу и парализовал движение в районе «Роза Хутор»
21 января 2024, 17:01

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Автомобильное движение затруднено в районе горнолыжного курорта «Роза Хутор» рядом с этнопарком «Моя Россия».
SHOT пишет, что уже более часа водители не могут уехать из-за перекрытых дорог. По их словам, на место не едут службы. Из-за сильного снегопада и налипания снега на курорте приостановили работу подъёмника «Родельбан» и отменили трансфер в Хаски Хутор.

Ранее в Грузии оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме. Комплекс располагается в узком известняковом ущелье примерно в 30 км от Тбилиси, недалеко от города Мцхета. Первая община монахов была образована здесь в VI веке святым Шио Мгвимским, который является одним из 13 Ассирийских отцов.

Начиная с XVII века монастырь несколько раз разрушался и восстанавливался. Современный вид обрёл в XIX веке. Шиомгвиме является действующей обителью, куда съезжаются паломники и туристы.

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Погибший в авиакатастрофе бизнесмен был участником смертельного ДТП
21 января 2024, 16:42

Фото: istockphoto/conejota

Предприниматель из Волгодонска Анатолий Евсюков, находившийся вместе с женой Анной на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, был участником смертельной аварии.
Об этом пишет ИА «Регнум», ссылаясь на данные от источника в правоохранительных органах.

ДТП случилось в январе 2006 года на 60-м км трассы Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель ВАЗ-21 093 сбил двух пешеходов — мужчин 1952 и 1958 годов рождения. В этот же момент за рулем Mercedes Е200 по дороге двигался Евсюков. Он не справился с управлением и наехал на пострадавших пешеходов. Один из мужчин скончался в больнице. У второго пострадавшего был перелом голени.

«Известия» пишут, что в Волгодонске Евсюкова называют «королём рынков». В 1999 году он открыл рынок «Машенька», а чуть позже рынки «Авангард» и «Анна».

Бизнесмен родился в 1958 году в Челябинской области. В Волгодонск переехал, чтобы участвовать в строительстве завод «Атоммаш».

Ранее сообщалось, что российский самолет Falcon 10B, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс.
Подробности приводит источник РИА Новости.

«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», —рассказал собеседник агентства.
Всего на борту разбившегося самолета находились 6 человек.

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В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска

Самолет, разбившейся в Афганистане, выполнял медицинский рейс
#катастрофа
#самолет
#бизнесмен
#происшествие
#новости
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В Коми таксист угрожал 13-летней девочке вывезти её в лес
21 января 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Marc_Osborne

В Ухте таксист грозил школьнице отвезти её в лес, если она не оплатит проезд.
Об этом пишет информагентство «Комиинформ». Мать рассказала об этом случае в паблике «Доска позора/почета Ухта» в «ВК». По словам жительницы Ухты, проблемы начались с момента, как только её 13-летняя дочь села в такси.

Женщина посадила дочь в автомобиль и видела, что по вызову в качестве водителя приехал человек, который не был заявлен в приложении. Спустя время девочка позвонила в слезах матери и стала жаловаться на то, что таксист грозит вывезти её в лес, если немедленно не получит оплату за проезд.

Когда ребёнок передал трубку таксисту, по словам её матери, она услышала уже в свой адрес угрозы. Женщина перевела деньги на карту третьему лицу, а затем обратилась к администрации агрегатора такси, добавляющего в свою базу «неадекватных водителей».

В пресс-службе приложения «АвтоЛига» заявили, что оно исключительно принимает звонки и не подбирает водителей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих. Об этом сообщили в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».О случившемся рассказала дочь пострадавших. По её словам, нападение случилось ночью 20 января рядом с домом на улице Зорге, в Затулинском микрорайоне Новосибирска.

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#происшествие
#новости
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Директором компании «Атлетик групп» является экс-жена погибшего пилота Falcon 10
21 января 2024, 15:49

Фото: istockphoto/aapsky

Гендиректором компании ООО «Атлетик групп», которой принадлежит разбившийся в Афганистане Falcon 10, является Екатерина Агапова- бывшая жена пилота Аркадия Грачева, управлявшего самолетом.
Об этом РЕН ТВ сообщила мать пилота Лидия Грачева.

«Мы не общаемся, поэтому я никакой информации не могу сказать. Он эту информацию всю от нас скрывал, мы ничего не знали. Знали, что они разошлись и все. И он сказал: «Я ничего говорить не буду», – сказала Лидия Грачева.
Ранее сообщалось, что российский самолет Falcon 10B, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс.
Подробности приводит источник РИА Новости.

«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», —рассказал собеседник агентства.
Также известно, что в разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска. Супруги Анна и Анатолий Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря. Там женщина заболела и лечилась в больнице в Паттайе. Врачи решили подключить женщину к ИВЛ и госпитализировать её в Россию. Для этого заказали самолёт.

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В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска

У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя
#самолет
#происшествие
#новости
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