Сбитый на Перовском шоссе пешеход погиб на месте, сообщили в прокуратуре Москвы

Фото: сайт прокуратуры Москвы
В прокуратуре сообщили, что пешеход, сбитый на остановке в Москве, скончался на месте.
В Телеграм-канале столичного ведомства говорится, что пешеход погиб от телесных повреждений, полученных в результате ДТП. Водитель и пассажир в настоящее время госпитализированы.
Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Юго-Восточного административного округа Москвы.
В воскресенье, 21 января, вечером автомобиль сбил человека на Перовском шоссе и врезался в мачту городского освещения.
Читайте также:
В Ленобласти 23-летняя девушка замёрзла насмерть в поле ночью
Пожилая пара и их сын-инвалид погибли в пожаре в собственном доме — USA TODAY
Бастрыкин ждёт доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Юго-Восточного административного округа Москвы.
Читайте также:
В Ленобласти 23-летняя девушка замёрзла насмерть в поле ночью
Пожилая пара и их сын-инвалид погибли в пожаре в собственном доме — USA TODAY
Бастрыкин ждёт доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
Диана Аванесян