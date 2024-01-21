Погибший в авиакатастрофе бизнесмен был участником смертельного ДТП

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Предприниматель из Волгодонска Анатолий Евсюков, находившийся вместе с женой Анной на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, был участником смертельной аварии.
Об этом пишет ИА «Регнум», ссылаясь на данные от источника в правоохранительных органах.
ДТП случилось в январе 2006 года на 60-м км трассы Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель ВАЗ-21 093 сбил двух пешеходов — мужчин 1952 и 1958 годов рождения. В этот же момент за рулем Mercedes Е200 по дороге двигался Евсюков. Он не справился с управлением и наехал на пострадавших пешеходов. Один из мужчин скончался в больнице. У второго пострадавшего был перелом голени.
«Известия» пишут, что в Волгодонске Евсюкова называют «королём рынков». В 1999 году он открыл рынок «Машенька», а чуть позже рынки «Авангард» и «Анна».
Бизнесмен родился в 1958 году в Челябинской области. В Волгодонск переехал, чтобы участвовать в строительстве завод «Атоммаш».
Ранее сообщалось, что российский самолет Falcon 10B, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс.
Подробности приводит источник РИА Новости.
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В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска
Самолет, разбившейся в Афганистане, выполнял медицинский рейс
ДТП случилось в январе 2006 года на 60-м км трассы Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель ВАЗ-21 093 сбил двух пешеходов — мужчин 1952 и 1958 годов рождения. В этот же момент за рулем Mercedes Е200 по дороге двигался Евсюков. Он не справился с управлением и наехал на пострадавших пешеходов. Один из мужчин скончался в больнице. У второго пострадавшего был перелом голени.
Бизнесмен родился в 1958 году в Челябинской области. В Волгодонск переехал, чтобы участвовать в строительстве завод «Атоммаш».
Ранее сообщалось, что российский самолет Falcon 10B, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс.
Подробности приводит источник РИА Новости.
«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», —рассказал собеседник агентства.Всего на борту разбившегося самолета находились 6 человек.
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В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска
Самолет, разбившейся в Афганистане, выполнял медицинский рейс
Мария Фирсова