В Подмосковье в этом году отремонтируют более тысячи дорог

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Более 200 региональных и свыше 800 муниципальных дорог Московской области планируется отремонтировать в текущем году, общий объём работ превысит тысячу километров. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«Традиционно во второй половине апреля приступаем к ремонту дорог. На сегодняшний момент понятен план ремонта на этот год — 1178 километров. И мы к этой работе уже подготовились», — сказал Гержик.По данным министерства, планируется отремонтировать 220 участков региональных дорог общей протяжённостью 666 километров, а также 853 муниципальные дороги общей протяжённостью 551 километр. Кроме того, будут отремонтированы три дороги к СНТ общей протяжённостью один километр.
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