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В Подмосковье в этом году отремонтируют более тысячи дорог

11 марта 2024, 16:37
Фото: iStock/Andrey Grigoriev

Фото: iStock/Andrey Grigoriev

Более 200 региональных и свыше 800 муниципальных дорог Московской области планируется отремонтировать в текущем году, общий объём работ превысит тысячу километров. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«Традиционно во второй половине апреля приступаем к ремонту дорог. На сегодняшний момент понятен план ремонта на этот год — 1178 километров. И мы к этой работе уже подготовились», — сказал Гержик.
По данным министерства, планируется отремонтировать 220 участков региональных дорог общей протяжённостью 666 километров, а также 853 муниципальные дороги общей протяжённостью 551 километр. Кроме того, будут отремонтированы три дороги к СНТ общей протяжённостью один километр.


Самый большой объём работ по ремонту дорог запланирован в Раменском округе, где в порядок приведут 52 км дорожного полотна. Второе место по объёму работ в этом году занимает Истра с планами на ремонт 48 км дорог, а замыкают тройку Солнечногорск и Можайский округ, где отремонтируют по 47 километров дорог.

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#ремонт дорог
#дорогимо
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье за год благоустроят 95 объектов
11 марта 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

95 объектов вошло программу благоустройства Московской области на текущий год, работы проведут в парках, скверах, на набережных и в пешеходных зонах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр благоустройства области Михаил Хайкин.
«В текущем году планируется благоустроить 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходные зоны, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов, 11 активных зон в парках — это скейтпарки и спортивные площадки, а также пять стел», — сказал Хайкин.
В качестве примера министр привёл благоустройство территория перед ледовым дворцом «Химик» в Воскресенске. Там будет обустроена зона отдыха, проведено озеленение, установлены теневые навесы и фонтан. Работы начнутся 1 апреля, сдача объекта запланирована на 5 октября.

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#благоустройство
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
#министерство благоустройства мо
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В Орехово-Зуеве планируют провести слет школьных лесничеств
11 марта 2024, 16:51

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Слёт 13 школьных лесничеств пройдёт в Орехово-Зуеве в конце марта. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Слет будет проводится с 25 по 29 марта 2024 года.

«Желающие из 13 школьных лесничеств городского округа Орехово-Зуево до 14 марта могут подать заявки на участие, а далее учащимся предстоит нелегкий, но очень интересный путь к победе. Он будет состоять из нескольких конкурсных этапов - «Приветствие команд - визитная карточка», «Юный лесовод», «Лесная ботаника», «Лесная биология», «Противопожарная агитация», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что для участников готовят специальную программу мастер-классов по разным профилям, а также выставки рисунков на экологические темы. Кроме этого, победитель будет представлять округ на областном ​мероприятии.

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#биология
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В Подмосковье разработали алгоритм для борьбы с лужами на дорогах
11 марта 2024, 16:22

Фото: iStock/Adkasai

Борьба с лужами на дорогах Московской области станет системной и будет вестись по принципу ямочного ремонта. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«Для оперативного устранения луж будет проводиться ежедневное обследование дорожной сети, постоянный мониторинг и сбор жалоб жителей. На выполнение мероприятий по устранению лужи будет даваться три дня. И мы с этого года приступаем и будем это делать в режиме «было – стало», — сказал Гержик.
Он добавил, что ремонтники должны будут самостоятельно выбрать меры для устранения лужи. Это может быть прочистка ливневой канализации, разрытие канавы, разгон лучи щетками или использование мотопомп. Фиксация лужи и результат работ по её ликвидации будет проводиться по системе контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#дорогимо
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
#ремонт дорог
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Великобритания передаст Украине списанные на утилизацию подержанные автомобили
GB News: С 15 марта Лондон будет направлять на Украину списанные автомобили
11 марта 2024, 16:12

Фото: iStock/LUNAMARINA

Власти Лондона смогут с 15 марта передавать Украине списанные автомобили, предназначенные изначально для утилизации. Об этом сообщает телеканал GB News.
Власти Великобритании приняли решение помогать Украине своим способом. Жители Лондона будут в обмен на выплату отказываться от старых машин, не соответствующих требованиям программы по созданию «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ). Транспортные средства будут направляться в Киев силами благотворительной организации «Британо-украинская помощь».

Будет ли украинцам польза от такой помощи? Дело в том, что автомобили изначально планировалось направлять на утилизацию из-за нарушения признанных экологических норм в Британии.

Машины планируют начать передавать Украине с 15 марта. Кроме гражданских автомобилей Киеву будут отправлены 50 списанных карет скорой помощи, не соответствующих правилам экологической программы.

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#лондон
#великобритания
#киев
#украина
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Синоптик Шувалов: «Это первая неделя, когда весна уверенно вступит в свои права»
11 марта 2024, 15:58

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на этой неделе.
«Это будет, наверно, первая неделя, когда весна уверенно вступит в свои права. И это уже не робкие попытки утвердиться в средней полосе европейской части России, а полноправное и вторжение тёплого воздуха, которое начнётся с завтрашнего дня. Уже завтра в Москве температура повысится до 4°C тепла. Осадков при этом не ожидается», — пояснил в беседе с «Известиями» Шувалов.

Однако, предупредил специалист, уже ближе к концу недели москвичей ожидает похолодание.

До этого рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что в Москве снег сойдет во второй половине апреля. Специалист отмечал, что в настоящее время снега в Москве по меньше мере в 1,5 раза больше, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.

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#москва
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Применение вторичного щебня позволит на 65% сократить затраты на строительство в регионе
11 марта 2024, 15:58

Фото: istockphoto / Mahaparana Al Latif

В Минэкологии сообщили, что применение вторичного щебня позволит на 65 процентов сократить бюджетные затраты на строительство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Вторичный щебень был включен в классификатор строительных ресурсов государственной системы ценообразования в строительстве, благодаря инициативе Минэкологии Подмосковья.

«Это очень важное, можно сказать, знаковое решение. Включение вторичного щебня в классификатор позволит существенно снизить бюджетные расходы на строительство. Потребность в щебне на стройках, финансируемых из казны, составляет свыше 350 тысяч кубометров в год. Поскольку природный щебень в 2,1 раза дороже, чем вторичный, его применение даст возможность снизить затраты на 65 процентов и экономить более 650 миллионов рублей в год», – поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит добавить, что темпы переработки строительных отходов в регионе активно растут.

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#тихон фирсов
#стройматериалы
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Ямы на подмосковных дорогах должны ликвидировать до начала мая
11 марта 2024, 15:57

Фото: iStock/MarcBruxelle

Активную работу по ямочному ремонту запланировали на дорожной сети Московской области, об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«С приходом тепла на дорогах стали активно образовываться ямы. На 10 марта мы выявили почти 68 тысяч ям. По нашему плану, выявить все ямы необходимо до 1 апреля и устранить основной объём до 1 мая», — сказал Гержик.
В министерстве уточнили, что в настоящее время на дорогах Московской области выявлено 67 тысяч 772 ямы, устранено — 37 тысяч 225. Кроме того, названы муниципалитеты с низким темпом выявления ям. Тройку антилидеров по этому показателю составили Балашиха, Солнечногорск и Наро-Фоминский округ. Худшими по ремонту ям по состоянию на 10 марта текущего года оказались Лотошино, Волоколамский округ и Солнечногорск.

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#ремонт дорог
#алексей гержик
#дорогимо
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спасатели помогли пенсионерке с инсультом в запертой квартире
11 марта 2024, 15:40

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, в которой находилась пенсионерка с признаками инсульта. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
10 марта через службу 112 обратилась женщина, которая не могла попасть в квартиру к своей родственнице

«Прибыв по указанному адресу, в присутствии сотрудника полиции работники противопожарно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ в жилье родственнице, которая обнаружила пенсионерку на полу с признаками инсульта. Специалисты оперативно вызвали скорую медицинскую помощь для пожилой женщины», — поделился старший смены Сергей Жумаев.

Стоит отметить, что инцидент произошёл в многоквартирном доме в городе Можайске.

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Заявление на дистанционное голосование подали около 13% избирателей Подмосковья
11 марта 2024, 15:37

Фото: iStock/Pinkypills

Почти 13 процентов избирателей Московской области собираются проголосовать на выборах президента России при помощи ДЭГ — дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«По состоянию на утро 11 марта 780 тысяч 612 человек или 12, 86% наших избирателей подали заявки на голосование в дистанционной форме. Для сравнения — в 2023 году у нас было 445 тысяч заявлений на ДЭГ», — сказал Берёзкин.
Он также напомнил, что 11 марта — это последний день подачи заявлений на дистанционное электронное голосование, а также на голосование не по месту регистрации при помощи механизма «Мобильный избиратель».

Ранее сообщалось, что для того, чтобы проголосовать дистанционно, нужна подтверждённая учётная запись на федеральном портале госуслуг. Заявление также подаётся через портал. Для голосования по месту нахождения заявление также можно подать через портал госуслуг. Кроме того, такие заявления принимают в МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии.

Выборы президента Российской Федерации состоятся на текущей неделе. Для удобства избирателей их будут проводить три дня: 15, 16 и 17 марта.

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#подмосковье
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