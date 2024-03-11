В Подмосковье в этом году отремонтируют более тысячи дорог

95 объектов вошло программу благоустройства Московской области на текущий год, работы проведут в парках, скверах, на набережных и в пешеходных зонах. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов министр благоустройства области Михаил Хайкин.