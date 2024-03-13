Строители отчитались о ходе возведения путепровода в Аникеевке

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Путепровод через железнодорожные пути возводят в микрорайоне Аникеевка городского округа Красногорск, о ходе работ сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время рабочие начали укрупнительную сборку металлоконструкций, общая масса которых составляет более 1,1 тыс. тонн. Затем в планах дальнейший монтаж металлоконструкций между опорами №4-7», — говорится в сообщении.Параллельно с этими работами идёт устройство опор путепровода №№4, 5 и 6, которые находятся рядом с железной дорогой. А со стороны Новорижского шоссе монтируются железобетонные балки между первой, второй, третьей и четвёртой опорами.
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Лев Каштанов