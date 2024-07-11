На дорогах Подмосковья выполнили 80% работ по восстановлению разметки

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Восстановление разметки проводится на региональных и муниципальных дорогах Московской области в рамках работ по летнему содержанию дорожной инфраструктуры, в настоящее время план выполнен на 80 процентов, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Обновлено уже около девяти с половиной тысяч километров линейной разметки, кроме того, разметку восстановили на восьми с половиной тысячах пешеходных переходов», — отметил глава областного министерства Алексей Гержик.Уточняется, что на региональных дорогах восстановлено 6,7 тыс. линейной разметки и разметка на 2,3 тыс. пешеходных переходов. На муниципальных дорогах эти работы полностью выполнили в 24 городских округа. В 27 округах восстановление разметки продолжается.
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