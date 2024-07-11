Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях изменится 12-14 июля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения электричек МЦД-1, Белорусского и Савёловского направлений изменится на период с 12 по 14 июля из-за работ по реконструкции станции Тестовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«С 23:00 до 11:00 12-13 июля будет закрыт второй путь на станции Фили, 13-14 июля — первый путь. Из-за этого с семи вечера будут увеличены интервалы между поездами, некоторые электрички будут следовать по укороченному маршруту, а некоторые поезда временно отменят», — говорится в сообщении.Актуальное расписание электричек пассажиры могут уточнить на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, а также через мобильное приложение ЦППК.
Читайте также:
Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 12-14 июля
Расписание электричек Ленинградского направления изменилось с 4 по 12 июля
Пассажиры ЦППК за полгода оформили более 330 тысяч билетов на провоз багажа
Лев Каштанов