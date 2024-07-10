В аэропорту Шереметьево уточнили правила перевозки домашних животных

Фото: iStock / damedeeso
Чтобы полёт с домашним животным был максимально удобным, пассажиры должны придерживаться нескольких полезных рекомендаций. Правила комфортной поездки с питомцем изложил в специальной памятке Международный аэропорт Шереметьево, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Прежде всего, необходимо уточнить правила провоза животных у авиакомпании. Затем получите предварительное согласие перевозчика. Приучите питомца к переноске заранее, заранее проконсультируйтесь об этом с ветеринаром», – говорится в сообщении.В аэропорт лучше приехать за 3-4 часа до посадки. Питомца нужно разместить в комфортной переноске, посетить службу ветеринарного контроля в аэрогавани до регистрации. Также нужно предоставить ветеринарный паспорт животного со всеми необходимыми прививками.
За два часа до вылета следует покормить домашнего любимца лёгкой пищей и запастись водой.
Кроме того, необходимо помнить, что размещение животных в салоне определяется правилами авиакомпаний. Нельзя вынимать питомца из контейнера на протяжении всего полёта. И лучше не пытаться успокоить животное во время поездки с помощью лекарств.
Читайте также:
Закрытый после начала СВО российский аэропорт вновь работает
Аэропорт Шереметьево признали лучшим в России
Аэропорт «Пулково» передали из рук киприотов российскому правительству
Лора Луганская