На Осташковском шоссе временно изменилась схема проезда

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Схема движения на участке Осташковского шоссе в городском округе Мытищи изменена из-за строительства Мытищинской хорды «Виноградово – Болтино – Тарасовка), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«С 10 июля перекрыт участок Осташковского шоссе от Центральной улицы в деревне Погорелки до поворота к жилому комплексу «Императорские Мытищи», а также участок дублёра Осташковского шоссе в районе СНТ «Виктория», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что указанные участки будут перекрыты ориентировочно до 15 сентября. За это время в рамках реконструкции шоссе будет обустроено одностороннее движение и ливневая канализация.
В целом дорожные работы по строительству и организации движения по Мытищинской хорде должны быть завершены до конца текущего года.
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Лев Каштанов