На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 1,2 тыс. ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 1,2 тыс. дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На региональных дорогах специалисты Мосавтодора заделали 780 ям. А на муниципальных дорогах было ликвидировано 470 дефектов асфальта. Самый большой объём работ за неделю провели на муниципальных дорогах городского округа Химки, Рузского округа, Раменского округа, Наро-Фоминского и Орехово-Зуевского округов», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что ямочный ремонт проводится на подмосковных дорогах круглый год. В холодные месяцы дефекты асфальта исправляют при помощи литого асфальтобетона или холодной смеси.
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Лев Каштанов