Видео: пресс-служба МТДИ МО
На остановках и столбах в пяти округах Подмосковья убрали незаконную рекламу
«Работу провели на девяти региональных дорогах сотрудники Мосавтодора. В частности, они убрали незаконную рекламу с уличных столбов с улиц Гагарина и Кооперативной в Жуковском и с остановочного павильона, расположенного на Фабричном шоссе в городе Старая Купавна Богородского округа», — говорится в сообщении.Кроме того, в Долгопрудном были очищены от граффити остановочные павильоны на дороге у микрорайона Котово, а также знаки на Московской и Парковой улицах. В Красногорске убрали граффити с шумозащитного экрана на Волоколамском шоссе у микрорайона Павшино и со стен надземного перехода в микрорайоне СГШ. В порядок был приведён также шумозащитный экран на улице Селезнёва в Мытищах.
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