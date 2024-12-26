В Подмосковье за год зафиксировали 820 тыс. случаев отсутствия ремней безопасности

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» заметили в Московской области за 11 месяцев 2024 года около 820 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности. Это на 130%, то есть в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Самое большое число зафиксированных в автоматическом режиме подобных нарушений ПДД, в уходящем году пришлось на три летних месяца – свыше 400 тыс. случаев. Прошлогодний показатель – около 180 тыс.
По данным ведомства, в Подмосковья работает более 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации, 600 из них – «Азимут 4». Именно они имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности.
В Минтрансе Подмосковья ещё раз призвали водителей и пассажиров использовать ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке детей. Штраф за непристёгнутый ремень составляет 1 тыс. рублей, а с 1 января 2025 года он увеличится до 1,5 тыс. рублей.
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«Рост количества зафиксированных нарушений связан с тем, что власти Подмосковья развивают технические возможности системы фотовидеофиксации и планомерно увеличивают количество комплексов, распознающих на дорогах водителей с непристёгнутыми ремнями», – пояснили в ведомстве.
По данным ведомства, в Подмосковья работает более 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации, 600 из них – «Азимут 4». Именно они имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности.
В Минтрансе Подмосковья ещё раз призвали водителей и пассажиров использовать ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке детей. Штраф за непристёгнутый ремень составляет 1 тыс. рублей, а с 1 января 2025 года он увеличится до 1,5 тыс. рублей.
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Лора Луганская