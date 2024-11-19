В Подмосковье переименовали восемь ж/д станций

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Восемь расположенных в Подмосковье станций на Казанском. Рижском, Ярославском и Белорусском направлениях Московской железной дороги получили новые названия, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«На Казанском направлении платформу 32 км переименовали в Беззубово, остановочный пункт 95 км — в Беливо, а остановочный пункт 73 км теперь Смолево. На Ярославском направлении остановочный пункт 64 км стал станцией Лесная. А на Рижском направлении остановку 49 км переименовали в Подмосковные дачи, а остановочный пункт 141 км теперь Москвич», — говорится в сообщении.Кроме того, были переименованы два остановочных пункта на Белорусском направлении: 109 км теперь станция Платовская, а 144 км — Корытово.
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Лев Каштанов