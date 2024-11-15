В Подмосковье начали тестировать систему «Антисон» для водителей автобусов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Мострансавто стартовало тестирование новой системы «Антисон». Это автомат для контроля состояния водителя автобуса на линии, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Программно-аппаратный комплекс, отслеживающий самочувствие водителей, установили на автобусе «ЛиАЗ», курсирующем по маршруту № 856 «Красногорск (Ильинский бульвар) – Москва (м. Тушинская).
Система «Антисон» – современный технологический инструмент, который помогает выявить усталость, засыпание или потерю внимания, минимизируя риск ДТП. В перспективе эта система значительно улучшит условия труда и позволит вовремя предотвращать опасные ситуации.
Читайте также:
Реконструкция железнодорожной станции Казанское полностью завершена
В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП
Рабочее движение по путепроводу у платформы Быково откроют в конце года
Система «Антисон» – современный технологический инструмент, который помогает выявить усталость, засыпание или потерю внимания, минимизируя риск ДТП. В перспективе эта система значительно улучшит условия труда и позволит вовремя предотвращать опасные ситуации.
«Антисон» активируется автоматически при запуске двигателя. Камера, установленная на панели напротив водителя, фиксирует положение головы и состояние лица по более чем 60 точкам. В случае признаков утомления или отвлечения система подает звуковой сигнал водителю, предупреждая об опасности», – пояснили в пресс-службе.Через несколько секунд данные о нештатной ситуации передаются в Центр мониторинга и диспетчерскую службу Мострансавто.
Читайте также:
Реконструкция железнодорожной станции Казанское полностью завершена
В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП
Рабочее движение по путепроводу у платформы Быково откроют в конце года
Лора Луганская