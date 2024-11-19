У деревни Мансурово открыли движение по временному мосту через Молодильню

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Движение транспорта открыли на временному мосту через реку Молодильню у деревни Мансурово в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Временный мост возведён на время капитального ремонта основного моста, который планируется завершить в четвёртом квартале 2025 года», — сказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.Временный мост позволит жителям близлежащих деревень быстрее и комфортнее доезжать до Новорижского шоссе.
Основной двухполосный мост был построен 1970 году. В ходе работ его полностью демонтируют и возведут новые опоры, пролётное строение, устроят новое мостовое полотно, полностью заменят системы водоотведения и дренажа, а также насыпи и укрепления.
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