У деревни Мансурово открыли движение по временному мосту через Молодильню

«Конкурс проводился для привлечения внимания общества к проблеме коррупции, а также в целях поддержки креативных инициатив молодёжи в разработке социальных антикоррупционных проектов в учреждениях среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Екатерина Клочкова представила на конкурс работу по теме «Антикоррупционная образовательная деятельность в молодёжной среде». Члены жюри отметили глубину проведённого анализа и убедительность приведённых аргументов.Конкурс проводился с августа по конец октября на базе Института развития профессионального образования.На работу в Раменскую больницу вышел новый врач-дерматовенерологГлава Раменского городского округа навестил пациентку, пострадавшую от атаки БПЛАВ Раменском округе провели бизнес-завтрак для предпринимательниц