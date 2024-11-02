Посёлок Мирас у Кокошкинского шоссе оградили от шума защитным экраном

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Вдоль Кокошкинского шоссе у коттеджного посёлка Мирас Одинцовского городского округа обустроили шумозащитный экран. Дорожники установили более 1,6 тыс. кв. м. панелей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Недалеко от места установки экрана расположены гимназия, детсад, церковь и другие социально значимые объекты.
Там назвали шумозащитный экран важным элементом дорожной инфраструктуры. Он значительно снижает уровень шума в окрестностях жилых зданий, остановок и густонаселённых территорий.
Кроме того, подобные конструкции защищают пешеходов и жителей от дорожной пыли и загрязнений. А непрозрачные экраны уменьшают ослепление, вызванное фарами автомобилей.
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«Ранее в этом году были установлены 350-метровый шумозащитный экран вдоль дороги «Старосимферопольское шоссе – Бережки» у деревень Коледино и Новоколедино в Подольске. В Жуковском заменили более 6 тыс. «квадратов» панелей шумозащитного экрана вдоль участка дороги М-5 «Урал – Жуковский (ЛИИ им. Громова)» рядом с СНТ Строитель, Мичуринец, Дружба-2 и Цаговским лесом», – напомнили в ведомстве.
Там назвали шумозащитный экран важным элементом дорожной инфраструктуры. Он значительно снижает уровень шума в окрестностях жилых зданий, остановок и густонаселённых территорий.
Кроме того, подобные конструкции защищают пешеходов и жителей от дорожной пыли и загрязнений. А непрозрачные экраны уменьшают ослепление, вызванное фарами автомобилей.
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Лора Луганская