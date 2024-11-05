Проектирование Северного подъезда к Лобне начнётся до конца года

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Приступить к проектированию первого этапа дороги «Северный подъезд к г. Лобня» планируется до конца текущего года, в настоящее время проводится конкурс на получение подряда на создание проекта и проведение строительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Завершить проектирование должны в первом квартале будущего года, а строительно-монтажные работы планируется закончить в первом квартале 2026 года», — отмечается в сообщении.Северный подъезд к Лобне будет проходить от съезда с путепровода через железную дорогу, который является частью Северного обхода Лобни, до Лесной улицы в садоводческом товариществе «Лесная полянка». Дорога будет двухполосной, её протяжённость составит около 500 метров.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
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