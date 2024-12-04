На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 3 тысяч ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Около 3,4 тыс. дефектов асфальтового покрытия устранили на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах силами Мосавтодора было ликвидировано свыше 1,9 тыс. ям. Самый большой объём работ провели в Егорьевске, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулёве, Шатуре и Воскресенске», — говорится в сообщении.На муниципальных дорогах в указанный период устранили 1,4 тыс. ям. Больше всего дефектов было ликвидировано в четырёх городских округах: Солнечногорске, Раменском, Пушкинском и Наро-Фоминском.
В министерстве отметили, что ямочный ремонт в Подмосковье ведётся ежедневно круглый год.
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