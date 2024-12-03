В 11 подмосковных городских округах отремонтировали дорожные знаки

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области отремонтировали дорожные знаки на 15 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Специалисты Мосавтодора приводили в порядок выцветшие и повреждённые знаки, а также восстанавливали отсутствующие.
«В нормативное состояние привели знаки в черте городов: на ул. Чкалова, Горького и Праволинейной в Жуковском, на ул. Полевой во Фрязине, на ул. Ленина в Лобне, в Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде, на ул. Чехова в Чехове, на ул. Ленина в Красногорске, на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, а также на улицах Чернышевского, Володарского и Горького в Серпухове», – говорится в сообщении.Помимо этого, знаки отремонтировали в малых населённых пунктах Раменского и Коломенского городских округов, а также в Серебряных Прудах.
Как отметили в министерстве, отсутствующий или повреждённый знак представляет опасность для автомобилистов, так как не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию и создаёт риск аварии. Поэтому ремонт стараются проводить оперативно.
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Лора Луганская