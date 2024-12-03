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В 11 подмосковных городских округах отремонтировали дорожные знаки

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Московской области отремонтировали дорожные знаки на 15 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Специалисты Мосавтодора приводили в порядок выцветшие и повреждённые знаки, а также восстанавливали отсутствующие.
«В нормативное состояние привели знаки в черте городов: на ул. Чкалова, Горького и Праволинейной в Жуковском, на ул. Полевой во Фрязине, на ул. Ленина в Лобне, в Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде, на ул. Чехова в Чехове, на ул. Ленина в Красногорске, на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, а также на улицах Чернышевского, Володарского и Горького в Серпухове», – говорится в сообщении.
Помимо этого, знаки отремонтировали в малых населённых пунктах Раменского и Коломенского городских округов, а также в Серебряных Прудах.



Как отметили в министерстве, отсутствующий или повреждённый знак представляет опасность для автомобилистов, так как не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию и создаёт риск аварии. Поэтому ремонт стараются проводить оперативно.

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#московская область
Дети из Подмосковья приедут на Международный Кремлёвский кадетский бал
03 декабря 2024, 21:06

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ребята из 15 городских округов Подмосковья станут участниками IX Международного Кремлёвского благотворительного кадетского бала. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Бал пройдёт в Москве 11 декабря. На него соберутся 2,5 тыс. представителей российской молодёжи из более чем 1 тыс. образовательных учреждений всех регионов страны.
«В мероприятии примут участие дети из 15 городских округов Подмосковья. Участники прошли отбор, где учитывали академические успехи, достижения в военно-патриотических, спортивных и творческих соревнованиях, участие в волонтёрских программах. В рамках проведения бала наградят победителей в номинациях «Принц и Принцесса бала», «Лучшая презентация от образовательного учреждения России» и «Лучшая презентация от ведомственного высшего учебного заведения России», – отметили в министерстве.
В рамках культурной программы участники 9 декабря посетят Центральный музей Вооруженных сил России, Оружейную палату, Алмазный фонд, побывают на обзорной экскурсии по Москве.

Патриотический «Международный благотворительный кадетский бал» проводят в столице с 2016 года.

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#московская область
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Минчистоты передало в подмосковные муниципалитеты все 1,5 тыс. роторов
03 декабря 2024, 20:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В городские округа Подмосковья отправили более 1,5 тыс. роторов. Эта работа полностью завершена, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В этом году министерство закупило на нужды коммунальных служб региона более 1,5 тыс. единиц ручных роторов. Больше всего средств малой механизации выдано Подольску (50); Лобне (49) и Богородскому (48). Все роторы произведены на заводах Смоленской и Нижегородской областей. Они в полном объёме доставлены коммунальщикам Подмосковья», – отметили в ведомстве.
Специалисты министерства вместе с коллегами из других регионов разработали обучающие видеоролики по сборке и использованию роторов зимой. Все рекомендации доведены до сотрудников коммунальных служб муниципалитетов. По данным Минчистоты, городские округа самостоятельно купили около 900 роторов.

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#московская область
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Россияне записали на видео падение астероида в Якутии
03 декабря 2024, 20:18

Фото: iStock/ dzika_mrowka

Жители Якутии записали на видео падение астероида. Кадры опубликовал журналист Владимир Соловьёв в своём Телеграм-канале.
На опубликованном видео можно заметить, как яркий светящийся шар с шипением пролетает над поверхностью Земли, потом он вспыхивает над лесом, освещает пространство вокруг и пропадает.

«Всё что ли? Видели?», — прокомментировал падение астероида один из снимавших.

Небесное тело пролетело в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому времени) над посёлком Олекминск. Наблюдать астероид в небе удалось жителям Якутии в 700 километрах от эпицентра.

«Незамедлительно силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность. К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена», — подчеркнули в МЧС Якутии.

Небесное тело двигалось с востока на запад. Эксперты полагают, что хоть астероид и должен был полностью сгореть в воздухе, некоторые его части всё же долетели до поверхности Земли.



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#якутия
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Опубликован декабрьский график приёма граждан в подмосковном правительстве
03 декабря 2024, 20:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Утверждён график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на декабрь 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.


Опубликованы также графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.


Даты приёмов можно найти на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

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Два топ-менеджера РЖД подозреваются в получении многомиллионной взятки
03 декабря 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании «Российские железные дороги» Олег Кириллов и Алексей Савченко обвиняются в получении мошенническим путём крупных взяток. Их сумма составляет около 105 миллионов рублей.
Им предъявлено обвинение по части 6 статьи 205 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителя правоохранительных органов. Черёмушкинский районный суд города Москвы принял решение об избрании в отношении Кириллова и Савченко меры пресечения в виде заключения под стражу в феврале 2024 года.

Как сообщили агентству в Басманном суде, который будет рассматривать уголовное дело, по нему в качестве обвиняемых проходят также начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и заместитель директора по экономике и финансам этого управления Денис Стрельцов. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

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#рф
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Волонтёры марафона «Корзина доброты» соберут продукты для нуждающихся
03 декабря 2024, 20:03

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Банк еды «Русь»

В Москве и Санкт-Петербурге 14 декабря пройдёт межрегиональный продовольственный марафон «Корзина доброты», приуроченный к завершению Года семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В рамках акции соберут продуктовые наборы для социально незащищённых категорий граждан из 15 регионов страны, включая Подмосковье. Для формирования продуктовых наборов будут принимать товары с длительным сроком хранения – крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье. Нужно приобрести рекомендуемые продукты, передать их волонтёрам или оставить в специальной корзине», – говорится в сообщении.
Марафон будет проходить 14 декабря с 14 до 18 часов в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Москве и в Санкт-Петербурге в пределах МКАД И КАД. Всего в акции будут участвовать более 1,6 тыс. торговых точек.

Узнать подробную информацию о марафоне можно на сайте.

Марафон организует благотворительный фонд «Банк еды «Русь» с партнёрами. Всего планируется собрать около 10 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся семей с детьми и пенсионеров.

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Матвиенко рекомендовала Минздраву разъяснить регионам переход на клинические рекомендации
03 декабря 2024, 20:03

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Минздрав России разъяснить медицинским организациям в регионах все аспекты перехода на обязательные клинические рекомендации, которые должны вступить в силу с 1 января 2025 года, передало агентство ТАСС.
«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. <...> Если вы убеждены, что поступаете правильно, то вы должны провести широкую разъяснительную работу», — обратила внимание Валентина Матвиенко.

В рамках ежегодного совещания со статс-секретарями спикер Совета Федерации добавила, что необходимо провести селекторы с регионами и что «напряжение нарастает и не реагировать на него нельзя».

Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай передал, что по вопросу клинических рекомендаций провели встречу с медицинской общественностью. Он подчеркнул, что в настоящий момент готовятся дополнительные предложения и по корректировке законодательства, в том числе.

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Автоэксперт призвал вместе с такси оборудовать камеры и каршеринг
Автоэксперт Сажин: вместе с такси нужно оборудовать камерами машины каршеринга
03 декабря 2024, 19:32

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Вместе с такси нужно оборудовать камерами видеорегистратора и автомобили каршеринга. Об этом заявил автоэскперт Владимир Сажин, комментируя инициативу Госдумы об обязательном оснащении легковых такси системами видеонаблюдения. По его словам, это поможет в борьбе с преступностью.
«Я считаю, что не только в общественном транспорте, но и в такси регистраторы должны быть. Не так давно таксист избил пожилую пассажирку, а как это доказать? Только благодаря видеорегистратору. Каршеринг, я тоже считаю необходимо оборудовать камерами. Ведь известно, что преступники используют его в своих темных делишках», — поделился он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Сажин добавил, что при этом важно предусмотреть ответственность за незаконное распространение видео с этих камер, чтобы доступ к ним был лишь по официальным запросам МВД, как это устроено в транспортной безопасности.
Эксперт также предложил разместить в салоне информацию, что ведется видеофиксация — на дверях, на подголовниках и на торпеде.

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#каршеринг
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Свыше 250 щитов напомнят правила безопасности на железной дороге в Подмосковье
03 декабря 2024, 19:11

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Власти Московской области в этом году установили более 250 информационных щитов на железной дороге, чтобы обратить внимание на правила безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Такие меры позволяют снизить число нарушений, которые могут повлечь травмирование. С начала года на железнодорожных станциях и пешеходных переходах произошло более 80 смертельных случаев», – отметили в министерстве.
Там добавили, что больше всего щитов установили в Богородском городском округе – 15.

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Подмосковный Минтранс напомнил правила безопасности на железной дороге зимой
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