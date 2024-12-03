В 11 подмосковных городских округах отремонтировали дорожные знаки

Вместе с такси нужно оборудовать камерами видеорегистратора и автомобили каршеринга. Об этом заявил автоэскперт Владимир Сажин, комментируя инициативу Госдумы об обязательном оснащении легковых такси системами видеонаблюдения. По его словам, это поможет в борьбе с преступностью.