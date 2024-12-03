Свыше 250 щитов напомнят правила безопасности на железной дороге в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Власти Московской области в этом году установили более 250 информационных щитов на железной дороге, чтобы обратить внимание на правила безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Такие меры позволяют снизить число нарушений, которые могут повлечь травмирование. С начала года на железнодорожных станциях и пешеходных переходах произошло более 80 смертельных случаев», – отметили в министерстве.Там добавили, что больше всего щитов установили в Богородском городском округе – 15.
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Лора Луганская