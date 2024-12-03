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Жителей Подмосковья предупредили о гололедице на дорогах

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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На дорогах Московской области утром в среду возможна гололедица. Об этом водителей и пешеходов предупредили в пресс-службе подмосковного Минтранса.


«Ночью немного похолодает, пройдёт небольшой снег. Утром на дорогах возможна гололедица, поэтому не выезжайте на летней резине. Днём в среду температура воздуха составит от -5 до 0°. Также ожидается небольшой снег, ветер – до 11 м/с. Соблюдайте дистанцию, скоростной режим, водите плавно», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в выходные дни температура в Подмосковье немного повысится.

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«Президент Юн рехнулся»: профессор Ланьков высказался о событиях в Южной Корее
Профессор Ланьков: Ким Чен Ын изумлен военным положением в Южной Корее
03 декабря 2024, 21:02

Фото: iStock/HStocks

Лидер КНДР Ким Чен Ын не может воспользоваться введением военного положения в Южной Корее и, наверняка, сам находится в изумлении. Об этом заявил профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков. Более подробно высказываться о происходящем кореевед отказался до выяснения ситуации.
«Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться [ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким полагает, что президент Юн Сок Ёль не станет подчиняться решению парламента об отмене военного положения, которое депутаты успели принять, прорвавшись внутрь здания палаты. В разговоре с RT эксперт предположил, что в случившемся прослеживается «американский след».
«Теперь он должен подчиниться решению парламента. Вот вопрос, подчинится он или нет? Он, скорее всего, не подчинится и будет настаивать на дальнейшем сохранении антиконституционного положения», — полагает Ким.
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#депутаты
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Глава Башкортостана Хабиров опроверг слухи о своей отставке
03 декабря 2024, 20:55

Радий Хабиров (Фото: kremlin.ru)

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время прямой линии с россиянами опроверг слухи о своей отставке, сообщило агентство РИА Новости.
«Слухам верить нельзя, они мешают жить. Слухи всегда есть, но есть и факты, на которые можно опираться», — обратил внимание Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что заявления о его отставке стали появляться еще в октябре 2018 года — в то время он начинал работать на посту главы региона на предыдущем сроке. Радий Хабиров добавил, что появление слухов — естественный процесс.

«Есть, наверное, какие-то силы, которые пытаются ввести дестабилизацию: под меня заточено решение вопросов, судьбы людей, это серьезная дестабилизация», — уточнил он.

Глава Башкортостана призвал граждан привыкнуть, что он никуда не уходит. Ещё Радий Хабиров добавил, что в ближайшее время закончится формирование правительства республики. Он уточнил, что Андрей Назаров остается премьер-министром.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#башкортостан
#правительство
#регион
#прямая линия
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МИД Украины: Киев отвергает любые альтернативы членству в НАТО
03 декабря 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Киев официально отказывается от любых альтернативных членству в НАТО гарантий. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.
Текст заявления оказался в распоряжении издания «Европейская правда». Глава украинского внешнеполитического ведомства намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО в Брюсселе.

В документе подчёркивается, что единственной гарантией безопасности Украины, а также сдерживающим фактором против «агрессии» России, киевские власти считают полноправное членство страны в Североатлантическом альянсе. Поэтому Украины заранее отказывается от любых форматов, не подразумевающих полноправное членство.

МИД Украины также обращается к США, Великобритании и всем странам-участницам договора о нераспространении ядерного оружия с призывом поддержать вступление Украины в альянс.

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В Южной Корее приостановили работу парламента и деятельность политических партий
03 декабря 2024, 19:14

Фото: istockphoto/HStocks

Командование военным положением в Южной Корее своим первым приказом приостановила работу парламента страны — Национального собрания. Кроме того, приостановлена деятельность политических партий.
Указ № 1 подписал генерал армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су, сообщает информационное агентство Yonhap. Подчёркивается, что в период действия военного положения полностью запрещены любые политические собрания, митинги, демонстрации и любая другая политическая деятельность. Приостановлена также деятельность региональных парламентов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл военное положение в республике 3 декабря. Он объяснил необходимость этого шага угрозой со стороны северокорейских коммунистических сил. Южнокорейский лидер также заявил о возможности паралича власти, вызванного попытками провести против него процедуру импичмента.

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#сок
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#южная корея
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YTN: граждане Южной Кореи протестуют у заблокированного входа в парламент
03 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Граждане, которые протестуют против введения в Южной Корее военного положения, собрались у заблокированного полицией входа в парламент, сообщил телеканал YTN.
Возле здания парламента собрались уже несколько сотен человек. Протестующие люди скандируют лозунги против действий президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Они призывают его отменить военное положение и уйти в отставку.

Председатель ведущей в стране оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён объявил, что решение о том, чтобы ввести в стране военное положение противоречит конституции.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уточнил, что данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Ранее командующий военным положением в Южной Корее заявил о приостановке деятельности парламента и всех политических партий в рамках введенных чрезвычайных мер.

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#южная корея
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Мдинарадзе: 30% протестующих являются иностранцами
03 декабря 2024, 18:35

Фото: iStock/ rarrarorro

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, 30 процентов из идентифицированных на акциях в столице Грузии лиц — представители иностранных государств, передало агентство ТАСС.
«Необходимо выяснить, что происходит. Кто-то ведь должен объяснить эту странность?» — поинтересовался Мамука Мдинарадзе.

Ранее сообщалось, что один из полицейских загорелся во время акции протеста в Тбилиси. Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с представителями правоохранительных органов.

Главный дипломат Европы Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос заявлял, что действия властей Грузии в рамках прекращения беспорядков в стране приведут к негативным последствиям для отношений с Евросоюзом (ЕС).

Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#партия
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Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
03 декабря 2024, 18:26

Фото: iStock/Jae Young Ju

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он отметил, что данная мера направлена на защиту конституционного порядка в условиях угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил. Об этом он сообщил в своем телеобращении. О том, что подразумевает военное положение расскажет «Радио 1».

Что означает военное положение


Военное положение в Республике Корея регулируется статьей 77 Конституции. Президент, основываясь на рекомендациях министров, может объявить его в определенном регионе и на конкретную дату. Эта мера вводится для поддержания порядка в условиях войны или чрезвычайной ситуации. Во время действия военного положения права граждан, включая свободу слова и собраний, значительно ограничиваются.

Отменить его могут только президент и Национальное собрание. Если военные захватят здание собрания, это может затруднить процесс отмены и привести к мятежу, что, в свою очередь, может вызвать импичмент властей.

В условиях военного положения также возможны массовые протесты, и их участники, включая политиков, могут быть немедленно задержаны.

Военное положение означает, что каждая военная часть становится штабом в своем районе. В истории Южной Кореи было 17 случаев объявления военного положения, из которых 13 были признаны чрезвычайными.


Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Почему в Южной Кореи снова ввели военное положение


Причиной введения военного положения стало заявление президента Юн Сок Ёля 3 декабря о необходимости защиты страны от угроз со стороны северокорейских сил и борьбы с антигосударственными движениями. Он подчеркнул, что оппозиционные партии пытаются создать кризис в республике. Однако в своем обращении Юн не уточнил конкретные меры, которые будут приняты.

Оппозиционная Демократическая партия, по словам президента, требовала импичмента прокуроров и отвергла бюджетное предложение правительства. В ответ на сложившуюся ситуацию Министерство обороны провело совещание с командующими вооруженными силами и дало указания по повышению боевой готовности. Командующим военным положением был назначен глава армии Пак Ан Су, а работа парламента и политических партий была приостановлена. Глава правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун раскритиковал введение военного положения, назвав его неконституционным, и пообещал предпринять шаги для блокировки этого решения.


Что произошло в Сеуле


Командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке деятельности парламента и всех политических партий в рамках введенных чрезвычайных мер. Также было решено установить контроль над средствами массовой информации. Эти шаги стали ответом на политический кризис, вызванный попытками оппозиции инициировать процедуру импичмента президента Юн Сок Ёля.

Последние события в Сеуле:


  • Местные жители сообщают, что на улицах появилась военная техника. Всем родам войск приказано усилить боеготовность;
  • К зданию Национальной ассамблеи страны пришли протестующие, которые пытаются прорваться внутрь. Их останавливает полиция;
  • Командующим после введения военного положения назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.
  • В стране наблюдаются проблемы в работе интернет-ресурсов;
  • Глава МИД Республики Корея созывает совещание высокопоставленных чиновников.


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Раскрыта тайна происхождения названия «Орешник»
03 декабря 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров сообщил, кто придумал название новой российской ракеты «Орешник». Он сказал, что это сделали «специально обученные люди», но конкретных имён не назвал.
Об этом первый вице-премьер заявил в интервью журналисту Александру Юнашеву, правда, отвечал на вопрос о названии ракеты политик с улыбкой. Ранее высказывалась версия, что название было придумано ракетчиками из-за того, что на Руси в древности для того, чтобы приготовить розги для телесных наказаний, часто использовали иву, берёзу или как раз орешник.

21 ноября этого года Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «ЮжМаш» в городе Днепропетровске. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково — за 11 минут.

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#россия
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#интервью
#ракеты
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На Западе рассказали, что ждёт США и НАТО во время переговоров с Россией
Военный аналитик Шрайвер: США и НАТО придется смириться с условиями России
03 декабря 2024, 17:43

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальных сетях выразил мнение, что в случае переговоров по Украине США и НАТО столкнутся с непреклонной позицией России. Он объяснил, почему Москва не будет готова идти на уступки, а Западу останется только смириться с этим.
«Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США или НАТО с условиями, которые диктует Россия», — подчеркнул аналитик.
Шрайвер также подчеркнул, что в ходе конфликта страдают прежде всего украинские граждане, в то время как Соединенные Штаты и НАТО позорятся, а Россия, наоборот, становится сильнее.

Российский МИД заявляет, что Москва готова к диалогу с НАТО, но на условии прекращения милитаризации Европы. Таким образом, Запад окажется перед выбором: либо принять требования России, либо продолжать конфликт, который, как считает Шрайвер, обречён на провал.

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