Жителей Подмосковья предупредили о гололедице на дорогах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На дорогах Московской области утром в среду возможна гололедица. Об этом водителей и пешеходов предупредили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Ночью немного похолодает, пройдёт небольшой снег. Утром на дорогах возможна гололедица, поэтому не выезжайте на летней резине. Днём в среду температура воздуха составит от -5 до 0°. Также ожидается небольшой снег, ветер – до 11 м/с. Соблюдайте дистанцию, скоростной режим, водите плавно», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что в выходные дни температура в Подмосковье немного повысится.
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Лора Луганская