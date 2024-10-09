На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 5 тысяч ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 5 тысяч дефектов покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах за неделю заделали около 3,6 тыс. ям, самый большой объём работ провели на территории округов Кашира, Луховицы, Зарайск, Коломна и Серебряные Пруды. На муниципальных дорогах ликвидировали свыше 1,7 тыс. дефектов покрытия, больше всего — в округах Балашиха, Щёлково, Раменское, Павлово-Посадский и Одинцовский», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что ямочный ремонт в Московской области проводится круглый год в ежедневном режиме. Задания и результаты ремонта фиксируются через Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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