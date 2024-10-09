В деревне Сабурово стартовало строительство путепровода

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Возведение путепровода началось в деревне Сабурово городского округа Красногорск, работы ведутся в рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся устройство свайных оснований под опоры путепровода, а также переустройство инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.Дублер Пятницкого шоссе пройдет от примыкания к Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность новой четырёхполосной дороги составит более 5,2 км. Открыть движение по дублёру Пятницкого шоссе планируется в третьем квартале 2026 года. Проезд по трассе будет бесплатным.
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