В Егорьевске специалисты дорожной службы отремонтировали дорожные знаки и освещение

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В городском округе Егорьевск на региональных трассах специалисты Мосавтодора выполнили работы по содержанию в зимний период, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работники дорожной службы очистили от снега и обработали противогололёдным материалом дороги округа, в том числе на улицах Советская и Карла Маркса, а также на Шоссейной улице в деревне Тимшино и на дорогах в деревнях Василенцево и Летово.
Кроме того, для обеспечения безопасности движения они привели в надлежащее состояние светофорный объект в шестом микрорайоне Егорьевска. Также они восстановили работу линий наружного освещения на улицах Антипова, Хлебникова, Бронницкая, Советская в Егорьевске, на улице Совхозная в деревне Клеменово и в деревне Суханово.
В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится на регулярной основе, при этом особое внимание уделяется качеству покрытия, пешеходных зон и элементов инфраструктуры, обеспечивающих безопасность движения: светофоров, линий освещения, ограждений и дорожных знаков.
Кроме того, ремонтные работы и уборка территорий осуществляются регулярно, а контроль за их выполнением осуществляется с использованием специализированной системы планирования дорожных работ (СКПДИ).
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Кроме того, для обеспечения безопасности движения они привели в надлежащее состояние светофорный объект в шестом микрорайоне Егорьевска. Также они восстановили работу линий наружного освещения на улицах Антипова, Хлебникова, Бронницкая, Советская в Егорьевске, на улице Совхозная в деревне Клеменово и в деревне Суханово.
В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится на регулярной основе, при этом особое внимание уделяется качеству покрытия, пешеходных зон и элементов инфраструктуры, обеспечивающих безопасность движения: светофоров, линий освещения, ограждений и дорожных знаков.
Кроме того, ремонтные работы и уборка территорий осуществляются регулярно, а контроль за их выполнением осуществляется с использованием специализированной системы планирования дорожных работ (СКПДИ).
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Дайана Хусинова