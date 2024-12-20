В Подмосковье на год раньше открыли последний участок Северного обхода Лобни

Близится Новый год, пора выбирать подарки для своих близких. Кажется, что для мужчин существует мало вариантов – на ум приходят только носки и пена для бритья. «Радио 1» попробует опровергнуть этот суждение и предлагает читателям ознакомиться с топ-10 подарков, которыми можно порадовать мужа в новогодние праздники.