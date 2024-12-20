В Подмосковье на год раньше открыли последний участок Северного обхода Лобни

Андрей Воробьёв (в центре). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Движение по последнему — третьему — участку Северного обхода Лобни открыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, строительство дороги было завершено на год раньше первоначально установленного срока, сообщает пресс-служба правительства региона.
Последний участок Северного обхода Лобни представляет из себя полуторакилометровую развязку на Рогачёвском шоссе. Эта трасса связывает южный и западный микрорайоны с Дмитровкой и позволит разгрузит уличную дорожную сеть.
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Общая протяжённость шестиполосного Северного обхода Лобни составляет 16,3 км. Пропускная способность трассы — более 120 тыс. машин в сутки.
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Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
«В последние годы в этом очень важном для нас городе был реализован большой комплекс мероприятий, в частности, расширено Лобненское шоссе, которое, по сути, являлось единственным выездом из Лобни. Город имеет свою специфику – здесь много железнодорожных путей. При поддержке президента, на основании решения правительства РФ мы получили серьезные ресурсы для строительства обхода Лобни. Первый и второй этапы этой дороги были сданы досрочно, сейчас завершили третий этап. Я надеюсь, что это позволит вывести из города транзитный транспорт», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что работы по удушению дорожной инфраструктуры в округе будут продолжаться.
Общая протяжённость шестиполосного Северного обхода Лобни составляет 16,3 км. Пропускная способность трассы — более 120 тыс. машин в сутки.
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Лев Каштанов