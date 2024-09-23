На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали около 7 тыс. ям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 6,9 тыс. дефектов покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах за неделю было устранено около четырёх с половиной тысяч ям. Самый большой объём работ проделали на территории городских округов Кашира, Луховицы, Зарайск, Коломна и Серебряные Пруды», — отмечается в сообщении.На муниципальных дорогах заделали свыше 2,3 тыс. ям. Больше всего — в Балашихе (более 470), на втором месте по этому показателю Наро-Фоминский округ (ликвидировано около 160 ям), на третьем — Раменский округ, где устранили свыше 130 ям, на четвёртом — Богородский округ (убрано 120 дефектов). А замыкает топ-5 Серпухов, где за неделю ликвидировали свыше 100 дефектов покрытия на муниципальных дорогах.
В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт в Подмосковье проводится ежедневно.
Читайте также:
На восьми подмосковных дорогах отремонтировали ограждения разных видов
В Подмосковье оборудовали ещё 100 переходов с проекционной подсветкой
В Люберцах построят путепровод на Лыткаринском шоссе над трассой М-5 «Урал»
Лев Каштанов