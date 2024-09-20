На восьми подмосковных дорогах отремонтировали ограждения разных видов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Специалисты отремонтировали на восьми региональных дорогах Московской области повреждённые тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Ограждения привели в порядок в Ленинском городском округе, Чехове, Серпухове, Долгопрудном, Истре и Ступине. Работы проходили в рамках летнего содержания дорожной сети.
Как отметили в Минтрансе, обследование дорожной сети проводят еженедельно. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. При необходимости проводят их ремонт.
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«Пешеходные ограждения монтируют на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальными участниками аварии. Другие задачи – не допустить заезда транспортных средств на тротуар и порчи зелёных насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные снижают вероятность съездов с дороги», – пояснили в ведомстве.
Как отметили в Минтрансе, обследование дорожной сети проводят еженедельно. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. При необходимости проводят их ремонт.
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Лора Луганская