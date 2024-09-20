В Подмосковье оборудовали ещё 100 переходов с проекционной подсветкой

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Дорожники Московской области смонтировали проекционную подсветку ещё на ста пешеходных переходах. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На региональных дорогах в 32 городских округах региона 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой. Разметка дублируется на проезжую часть, и это делает переход и пешеходов на нём быть заметнее для водителей в тёмное время суток или при плохой погоде. Особое внимание уделили переходам у социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.По данным ведомства, в Люберцах появилось 10 новых переходов с проекционной подсветкой, в Красногорске и Котельниках – по шесть. В Долгопрудном проекция появилась на пяти переходах. Ещё проекционную подсветку смонтировали на переходах в Дмитрове, Луховицах, Мытищах, Жуковском, Зарайске, Подольске и других населённых пунктах.
Работы провели для повышения безопасности пешеходов и снижения числа ДТП на переходах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Как отметили в ведомстве, что для снижения аварийности в Московской области с 2019 года на пешеходных переходах используют дополнительную и проекционную подсветку, внедряют «умные переходы». Всего в области – более 5 тыс. переходов с подсветкой разных типов.
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Лора Луганская